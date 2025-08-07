Štrajk u Nemačkom TikToku zbog AI

Sindikat ver.di kaže da je oko 150 zaposlenih u moderiranju sadržaja u opasnosti od gubitka posla u TikToku zbog AI.

Radnici kompanije ByteDance proglasili su jednodnevni štrajk u Berlinu u znak protesta protiv zamene zaposlenih veštačkom inteligencijom.

Sindikalna grupa ver.di saopštila je da će oko 150 zaposlenih biti zamenjeno veštačkom inteligencijom kinskog porekla koje je ByteDance obučavao u sektoru za moderiranje sadržaja TikToka.

Smanjenje broja radnih mesta se očekuje i u odeljenu za „poverenje i bezbednost“ ali i za održavanje bezbednosti platforme, kao i odeljenje koje se odnosi na prenos uživo.

Radnici su štrajkom pokušali da dovedu čelnike ByteDance za pregovarački sto ali za sada nisu u tome uspeli.

Izvor: euronews.com