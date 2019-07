Stranger Things: Netflix i problem duvanskog dima

Netflix je nedavno odgovorio na rezultate izveštaja prema kojem se u poslednjih godinu dana prisustvo cigareta u programima ove platforme utrostručilo, te obećao da će za početak duvanski dim eliminisati iz svih serija i filmova koji su namenjeni gledaocima mlađim od 14 godina.

Obećanje je došlo dan nakon premijere treće sezone serije Stranger Things, jedne od najpopularnijih serija na ovoj platformi, koja je istovremeno izdvojena kao jedan od tri programa u kojem se cigarete najviše prikazuju. Na prva dva mesta su Orange Is the New Black i Fuller House, a Netflix ističe da se radi o umetničkom procesu, a ne o marketingu koji ide u prilog duvanskoj industriji. Sa druge strane predstavnici kompanije su naglasili da im je jasno da je pušenje štetno, te da pozitivno prikazivanje u okviru programa može negativno da utiče na mlađe gledaoce.

Izveštaj je objavila anti-duvanska organizacija The Truth Initiative, koja tvrdi da su mlađi gledaoci skloniji da počnu sa konzumiranjem cigareta ukoliko to čine njihovi omiljeni junaci iz TV serija i filmova. Netflix je proglašen jednim od „najvećih prestupnika“, budući da se broj scena u kojima junaci puše prilično uvećao u proteklih godinu dana, a ovo nije prvi put da The Truth Initiative utiče na ponašanje u filmu, budući da se grupa 2007. godine izborila da da Američka filmska organizacija duvan doda na spisak faktora koji utiču na ocenjivanje podobnosti filmova za određene starosne grupe, pored seksa, nasilja i psovanja.

Izvor: Indie Wire

