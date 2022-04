Strauss: Sačuvajmo našu planetu – nemamo drugu!

Ovo je pravi mesec da se prisetimo koliko je važno da vodimo računa o životnoj okolini, s obzirom na to da se 22. aprila obeležava Svetski dan planete Zemlje. Ovaj datum je zvanično prihvaćen 1992. godine u Rio de Žaneiru, na Konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini!

Ne treba da zaboravimo da ne samo ovog već svakog dana treba da poštujemo zakone prirode i da živimo u skladu s njima. Samo tako moći ćemo da sačuvamo sve ono što nam je priroda podarila. Očuvanje prirode je od krucijalnog značaja za ljudski život, kao i za uživanje u svemu dobrom što nam pruža, a poslednjih sto godina planeta Zemlja doživela je veće zagađenje nego za milione prethodnih. Neodgovorno ponašanje i nepoštovanje prirode dovelo je do klimatskih promena i efekta staklene bašte, do globalnog zagrevanja, do nestajanja mnogih biljnih i životinjskih vrsta.

U bogatom i raznolikom svetu kafe, BeanZ premium espresso ističe se kao primer poštovanja prirode. Slaveći izvorno brojna porekla i plantaže na kojima raste, ovaj brend osvaja srca ljubitelja espreso kafe ponudom zrna koja se gaje brižljivo, a svaki farmer ih neguje s puno ljubavi. BeanZ je posebna, neprocesuirana kafa koja raste u harmoniji sa svojim okruženjem i proizvođačima koji su joj posvećeni, jer je ta kafa, kao i priroda koja ih okružuje, utkana u svaki segment njihovog života. Želja za otkrivanjem najkvalitetnijih i jedinstvenih zrna širom sveta i priprema koja na najbolji način ističe njen karakter i izdvaja je od ostalih, samo je uvod u svet očaravajućih aroma.

Zahvaljujući znanju i iskustvu farmera, u ponudi su kafe jedinstvenog geografskog porekla, sa autentičnim potpisima njenih uzgajivača – Maria Columbia, Eduardo Nicaragua i Luiz Alberto Brasil.

Eduardo iz Nikaragve, zemlje u kojoj su pronađena najveća zrna kafe, gaji visokokvalitetnu 100% arabiku u specifičnoj mikroklimi, na visini između 1100 i 1200 metara, najpogodnijoj za rast ove sofisticirane vrste. Tradiciju čuva sušenjem sveže ubranih plodova na njihovom tlu, na suncu koje razvija snažan ukus s notama crne čokolade i sušenog voća.

Luiz Alberto dolazi iz Brazila, zemlje poznate po uzgajanju kafe. Njegova kafa stiže iz prašume koja, zbog svojih karakteristika, obiluje plodnim zemljištem gde se gaji prefinjena 100% arabika. Ova vrsta kafe dolazi sa 1000 i više metara nadmorske visine, a predstavlja jednu od najkvalitetnijih i najpopularnijih sorti širom sveta.

Marija dolazi iz Kolumbije i gaji arabiku na jedinstvenim uslovima zemljišta, u optimalnoj klimi za ovu vrstu kafe. Zrna lagano sazrevaju, pa se umereno prže, čime se dostiže poseban ukus espreso kafe, u kojoj se prepoznaju delikatne voćne note, ali i aroma mlečne čokolade i breskve.

Najveća ekskluzivnost ovih proizvoda je, uz vrhunski kvalitet, i činjenica da je reč o kafi s malih, autentičnih plantaža širom sveta. Dostupna je i u Srbiji putem online prodaje preko sajta www.beanzcafe.co.rs, pretplatom na odabrani paket, s kafe aparatima ili bez njih. Željeni paket stiže jednom mesečno, a može se menjati u svakom trenutku. Izaberite BeanZ paket za sebe i prepustite se sofisticiranom ukusu vrhunske espreso kafe.

Čuvajmo prirodu, jer nam ona kafu daje!

Korisna adresa: beanzcafe.co.rs

