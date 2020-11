Streaming servisi se okreću horor filmovima

Uprkos tome što horor filmovi već dugo postižu zapažene uspehe na bioskopskim blagajnama, mnogi reditelji strave i užasa i dalje imaju poteškoće da svoje filmove pošalju u velike sale. Na strašne filmove se pažnja najviše obraća uoči Noći veštica, pa tako nemaju prestiž koji imaju drame ili filmovi sa superherojima. Zbog toga se i dalje smatraju rizičnim investicijama, iako brojke tvrde suprotno.

Posle decenije velikih hitova – Paranormal Activity, The Purge, Get Out – kompanija Blumhouse Productions više ne juri velike bioskope. Na red su došli streaming servisi, koji veruju da je horor zabava za celu godinu. Blumhouse se tako udružio sa Amazon Studios, a zbog serije filmova Welcome to the Blumhouse, te su prva četiri – Nocturne, Black Box, Evil Eye i The Lie – u ovom trenutku na Amazon Prime Video platformi. Do promene je došlo kada je Amazon Studios promenio strategiju, te odlučio da ne mora baš svaki originalni naslov u bioskope, budući da se tako povećava broj pretplatnika na Prime servis.

Eksperti ističu da je stvar jasna i da je glavno pitanje potražnje – ukoliko se poveća interesovanje za neki žanr jasno je da će streaming servisi tražiti više takvih sadržaja. Tako je i prvih nekoliko Blumhouse filmova izazvalo veće interesovanje nego što se očekivalo, a velika publika znači nove projekte iza kojih će stati i Amazon Prime Video.

