Strogo kontrolisana virtuelizacija

Virtuelizacija je sjajna prilika za optimizaciju svih resursa. Ako virtuelne mašine dele resurse, šta se događa sa bezbednošću i antivirusnom zaštitom? ESET ima odgovor.

ESET odavno ima proverena i popularna rešenja za krajnje korisnike i zaštitu klijentskih računara, pa verovatno koristite neki od njihovih proizvoda kao što su Nod32, Smart Security ili Internet Security. Pitanje zaštite korisnika, međutim, počinje mnogo ranije od korisnikovog računara, jer kad zlonamerni kod uspe da se probije do korisničkog računara, možda je već kasno.

I podaci i aplikacije sve češće su na serverima, a klijentski računar sve više preuzima jednostavnu uulogu inteligentnog interfejsa. Bilo da koristite on premise, cloud ili neku hibridnu infrastrukturu, velike su šanse da su vaši serveri virtuelizovani i velika je verovatnoća da se koristi VMware virtuelizacija.

Racionalizacija bezbednosti

Kod virtuelizacije, gotovo sve se vrti oko racionalizacije. Upravo zbog toga, gotovo nikada nećete znati na kom se hardveru izvršava neka virtuelna mašina, da li se neka ugasila i da li se neka nova pojavila. Zbog svega toga ESET se odlučio da napravi ESET Virtualization Security paket koji je potpuno spreman za virtuelna okruženja, optimizovano i racionalno koristi virtuelizaciju, te ima centralizovanu daljinsku kontrolu kojom je moguće sve nadzirati i podešavati.

ESET Virtualization Security zauzima izuzetno malo resursa i izvršava se veoma brzo, a ESET Remote Administrator takođe predstavlja unapred instaliranu virtuelizovanu alatku (virtual appliance) kojom podešavate raznorazne sigurnosne komponente za koje želite da budu aktivne na svakoj novoj instanci vaše virtuelne mašine. Svaki pojedinačni sistem se, naravno, može i naknadno modifikovati, ali je velika prednost to što ne morate da brinete o tome da li je nova virtuelna mašina opremljena sigurnosnim mehanizmima.

The ESET Remote Administrator dolazi u obliku OVA (Open Virtualization Appliance) i sadrži sve komponente koje su vam neophodne, uključujući detektor zlonamernog softvera, proksi komponente i komponente za upravljanje mobilnim uređajima. Sa svoje strane, ESET Virtualization Security prirodno podržava mikro‑segmentaciju i automatski odvaja inficiranu virtuelnu mašinu u poseban mikro‑segment sprečavajući širenje malvera na ostale VM. Kada se virtuelna mašina proglasi čistom, automatski se vraća na svoje mesto.

Sve sa jednog mesta

Posebno mesto u paketu zauzima ESET Shared Local Cache uz koji dobijate puni set zaštite kad je u pitanju endpoint security. Virtuelne mašine tipično dele sličan ili čak isti image iz koga su generisane, što donosi čak 80‑90% istih fajlova na svim VM. ESET Shared Local Cache sprema metapodatke o fajlovima za sve virtuelne mašine koje je kreirao isti hipervizor. To znači da fajlovi koji su uspešno skenirani na jednoj virtuelnoj mašini neće biti skenirani na drugim virtuelnim mašinama istog tipa i iz istog virtuelnog okruženja. Na taj način se značajno povećava brzina skeniranja.

Virtuelne mašine mogu da budu raznorodne, ali ESET tu nudi punu gamu svojih alatki. Osnovna je, naravno ESET NOD32, alatka za detekciju zlonamernog i sumnjivog koda, ali tu su i ESET Endpoint Antivirus 6 i Endpoint Security 6 za Microsoft Windows i Apple iOS, kao i posebne alatke za virtuelne mašine sa serverima: ESET File Security 6 za Microsoft Windows fajl servere i ESET Mail Security 6 za Microsoft Exchange Server.

Za razne mere

Kao i obično, ESET nudi prilično fleksibilne načine licenciranja i možete da birate između tri osnovna modela. Prvi je najjednostavniji i predstavlja licenciranje po virtuelnoj mašini. Jedna VM se računa kao jedan endpoint, pa je ovaj model pogodan za one koji imaju relativno mali broj virtuelnih mašina – ESET kaže do 50. Ovaj model je pogodan i za one firme koje migriraju sa fizičkih na virtuelne mašine, pa možete jednostavno i da migrirate ESET licence sa „hardverske“ na virtuelnu mašinu.

Per host licenciranje je zgodno za one koji imaju mnogo (50 ili više) virtuelnih mašina na jednom domaćinskom hardveru i nudi fiksne troškove po jednom hostu. Taj model je zgodan za one koji bi virtuelizovali niz sličnih konfiguracija, na primer u call centru ili šalter salama, gde bi jedan snažan host mogao da zameni niz pojedinačnih računara koji obavljaju relativno manje zahtevne zadatke.

Najzad, licenciranje po procesoru je možda i najfleksibilnije, jer nudi fiksne troškove po procesoru. Ako vaša firma koristi mnogo raznorodno konfigurisanih računara, onda bi ovo mogao da bude vaš model.

Najveći dobitak koji nudi ESET Virtualization Security se zapravo ogleda u doslednom korišćenju virtuelizacije, skeniranju na „nižem nivou“ koje se značajno ubrzava kako raste broj virtuelnih mašina. Ne treba zanemariti ni lako centralizovano podešavanje, pa vam se više ne može desiti da slučajno ostavite novi računar bez zaštite, makar on bi bio virtuelni.

