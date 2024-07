Strukturirane tabele u Excel izveštajima

Strukturirane tabele u Excel-u su one koje imaju jasno definisanu strukturu, te su stoga pogodne za preuzimanje podataka iz spoljnih izvora podataka, npr. baza. Pošto imaju ime, kao i nazive kolona koji se formiraju na osnovu prvog reda u tabeli (zaglavlja), pogodne su za kreiranje formula, a pomoću funkcije SUBTOTAL može se vršiti agregacija podataka za svaku od kolona… Nazivaju se tabelama (Table), ponekad ih zovu imenovanim opsezima (Named Range) a, po mišljenju autora, često ih pogrešno zovu bazama podataka (Database)…

Stukturiranu tabelu pravimo tako što izaberemo opseg podataka, a zatim iz Insert ribona pokrenemo opciju Table. Alternativno, može se na tastaturi pritisnuti kombinacija tastera CTRL+T. Nakon ove akcije pojaviće se dijalog prozor Create Table u kome se može videti opseg podataka na osnovu koga će se formirati strukturirana tabela. Takođe, postoji izborno polje My table has headers koje bi trebalo da ostane selektovano. U većini slučajeva, nakon prikaza dijalog prozora, samo treba kliknuti na taster OK i završiti operaciju…

Nakon što kreirate strukturiranu tabelu pojaviće se kontekstni ribon Table Design gde se nalaze sve važne opcije za podešavanje njenih svojstava i izgleda. Table Styles je meni iz koga se može izabrati neki od stilova prikaza strukturirane tabele, a grupa Table Style Options sastoji se iz izbornih polja na osnovu kojih biramo da li se formatiranje odnosi na pojedine njene elemente.

Svaka tabela je imenovani opseg. Neposredno nakon kreiranja dobiće generičko ime Table1, Table2, Table3… Bilo bi dobro da promenimo ime tabele u nešto smisleno, npr. „Prodaja“…

Nakon ove akcije kolonama možemo pristupiti tako što navedemo naziv tabele a zatim, u uglastim zagradama, naziv kolone. Stoga, kolone se zovu respektivno: Prodaja[NAZIV ARTIKLA], Prodaja[Q1], Prodaja[Q2], Prodaja[Q3] i Prodaja[Q4]. Ako želite da dodate kolonu koja sadrži ukupnu prodaju u sva četiri kvartala u ćeliju F2 upišite formulu:

=[@Q1]+[@Q2]+[@Q3]+[@Q4]

Simbol @ označava da je red promenljiv. Na ovaj način kreiramo jedinstvenu formulu pomoću koje se izračunavaju sve vrednosti u koloni koja će se pojaviti sa desne strane. Na kraju, samo naziv kolone treba da promenimo u „UKUPNO“.

Ako u okviru grupe Table Styles Options selektujete Total Row, na dnu tabele će se pojaviti red u kome se izračunavaju ukupne vrednosti. Ovo se postiže primenom funkcije SUBTOTAL. Podrazumeva se da će se vrednosti sabirati, primenom funkcije SUM, ali moguće je izabrati i neku drugu funkciju za agregaciju podataka. Takođe, agregacija se može vršiti i za još neku od zadatih kolona, primenom odabrane funkcije…

