Studija kaže statusi na Facebooku mogu predvideti rizik od zavisnosti od alkohola

Istraživanje sa Državnog univerziteta Severne Karoline i Univerziteta u Ohaju otkriva da je objavljivanje o upotrebi alkohola na sajtovima društvenih medija zapravo jači prediktor problema sa alkoholom nego konzumiranje pića.

Društvene mreže mogu pomoći u identifikovanju osoba sa problemima

Ovaj rad naglašava centralnu ulogu koju sajtovi društvenih mreža, ili SNS (social networking sites), igraju u pomaganju studentima da koordiniraju, prijave i olakšaju svoja iskustva sa pićem. Studija takođe ukazuje da se studenti koji su u riziku od problema sa pićem mogu identifikovati putem SNS-a. Projekat je započet pitanjem: šta tera studente da piju i objavljuju o alkoholu na SNS-ovima. Da bi odgovorili na to pitanje, istraživači su sproveli onlajn anketu među 364 studenta osnovnih studija na univerzitetu srednjeg zapada. Svi studenti su imali više od 18 godina, prijavili su da su konzumirali najmanje jedno alkoholno piće u poslednjih mesec dana i da su imali aktivan Facebook, Twitter ili Instagram nalog.

Tim je otkrio da je objavljivanje o upotrebi alkohola na društvenim medijima zapravo jači prediktor problema sa alkoholom nego što je to bila sama upotreba alkohola. Drugim rečima, piće je bilo manje povezano sa problemima sa alkoholom nego objavljivanje o upotrebi alkohola, iako je jasno da su studenti sa problemima sa alkoholom pili alkohol. To može biti zato što objave o upotrebi alkohola jačaju veze studenata sa kulturom pijenja, što podstiče više pijenja, što bi moglo dovesti do problema, kažu istraživači. Ovi nalazi mogu pomoći kreatorima politike u razvoju intervencija za ciljanje najugroženije populacije, posebno studenata sa jakim alkoholnim identitetom, a društveni mediji mogu pomoći u njnihovoj identifikaciji. Rad je objavljen u časopisu Journal of Health Communication.

