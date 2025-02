Stvaranje AI budućnosti: TECNO donosi najnoviji AI ekosistem na MWC Barcelona 2025

Prema najnovijim podacima na sajtu GSMA za MWC Barcelona 2025 i TECNO websajtu, tehnološki brend TECNO spreman je za MWC u Barseloni ove godine sa temom „Create the AI Future“. Inovativni brend, koji je poznat po svojim naporima da dovede najnovije AI tehnologije do većeg broja korisnika na tržištima u razvoju, izgleda da će unaprediti svoj AI ekosistem sa novim pametnim telefonom iz CAMON serije, kao i laptopom i AI naočarima – novim tipom proizvoda za ovaj brend.

U 2024. godini, TECNO je predstavio proizvode koji su uvršteni na listu TIME Best Inventions of 2024, uključujući TECNO Pocket Go kombinovane AR naočare i Windows gejming ručni uređaj, TECNO MEGA MINI Gaming G1 gejming PC, Dynamic 1 robotskog psa, novu CAMON seriju pametnih telefona i mnoge druge. Ove godine, očekuje se da će TECNO predstaviti najnoviji izbor revolucionarnih proizvoda koji će proširiti njihov ekosistem proizvoda zasnovanih na veštačkoj inteligenciji. TECNO štand na MWC 2025 biće smešten na lokaciji 6B11 u Hali 6, Fira Gran Via.

Uzbudljiv i potpuno nov AI proizvodni ekosistem

Prema sopstvenom opisu onoga što će predstaviti na MWC Barcelona, TECNO će otkriti potpuno novi ekosistem inteligentnih proizvoda pokretanih veštačkom inteligencijom, sa posebnim naglaskom na pionirske tehnološke inovacije na tržištima u razvoju širom sveta. Ovaj fokus na veštačku inteligenciju izgleda kao nastavak nedavnih napora brenda da stvori praktičnija AI iskustva za svoje korisnike na tržištima u razvoju.

Kao što se može videti na web stranici, čini se da je TECNO spreman da predstavi novi uređaj u svojoj popularnoj CAMON seriji pametnih telefona. Ova serija je bila vodeći proizvod brenda kada je reč o mobilnoj fotografiji, sa najnovijim tehnologijama snimanja i dizajnom inspirisanim klasičnim kamerama. Očekuje se da će novi uređaj takođe biti opremljen najnovijim AI tehnologijama kompanije TECNO. Može se pretpostaviti da će brend predstaviti i druge vodeće pametne telefone – posebno PHANTOM V Fold2 5G i PHANTOM V Flip2 5G, koji su lansirani 2024. godine sa nizom moćnih AI alata za unapređenje kreativnosti, produktivnosti i efikasnosti.

Zanimljivo je da sajt prikazuje i dva para naočara, koje su verovatno AI naočare. Ovo bi bio potpuno novi proizvod za TECNO, ali s obzirom na ekspertizu brenda u oblasti mobilne fotografije i inovativnog dizajna, ove AI naočare bi mogle predstavljati uzbudljiv novi razvoj. Stranica takođe prikazuje novi laptop, koji će verovatno biti novi dodatak TECNO laganoj i moćnoj MEGABOOK seriji laptopova.

Futuristički koncepti brenda okrenutog ka budućnosti

Iako sajt ne otkriva više detalja o tome šta će TECNO predstaviti na sajmu, brend često izlaže svoje najnovije inovativne koncepte i tehnologije na MWC-u. Jedan od uređaja koji bi mogao biti predstavljen na ovogodišnjem događaju je PHANTOM Ultimate 2 – fascinantni ultra-tanki trostruko sklopivi koncept pametnog telefona kompanije TECNO, koji na inovativan način kombinuje veliko ekran iskustvo u kompaktnom uređaju. Iako je ranije prikazan u konceptualnom videu, fizički prototip još uvek nije viđen, a šuška se da će biti izložen po prvi put na MWC25.

TECNO takođe ima bogatu istoriju kreativnih i praktičnih inovacija u oblasti materijala. Nedavno je predstavljen novi Starry Optical Fiber materijal tokom CES-a 2025 u januaru, iako nije bio izložen na samom događaju. TECNO bi mogao iskoristiti MWC25 za premijeru ovog industrijski prvog materijala, koji kombinuje ultra-fine optičke fibre (vlakna) sa mini-LED svetlima kako bi stvorio blistavi efekat zvezdanog neba.

Nakon uspešnih nastupa na MWC-u prethodnih godina, izgleda da će ovo biti još jedan uzbudljiv događaj za ljubitelje brenda, kao i za one koji cene stilsku, inovativnu i praktičnu tehnologiju. Na osnovu dosadašnjih nagoveštaja, posetioci MWC Barcelona 2025 imaće priliku da vide brend koji predvodi ulazak u eru veštačke inteligencije.

TECNO veb stranicu za MWC Barcelona 2025 možete pogledati ovde.

