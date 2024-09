Sud blokira strimovanje Disney-Fox-WBD

Savezni sudija u Njujorku blokirao je predstojeću uslugu striminga sportskih sadržaja uživo od Disney, Fox i Warner Bros. Discovery, stavljajući se na stranu strimera Fuboa da paket verovatno krši antimonopolski zakon. Fubo je u pritužbi protiv monopola tvrdio da je to partnerstvo kulminacija „višegodišnje kampanje za blokiranje Fuboovog inovativnog biznisa za striming koji je prvi u sportu“.



Tri zabavne kompanije pokušale su da stvore novu uslugu striminga pod nazivom Venu Sports koja će biti pokrenuta ove jeseni i naplaćivati 42,99 dolara mesečno za pristup mrežama u svom portfelju, uključujući ESPN, Fox Sports i TNT. Spajanje sportskog sadržaja iz sve tri kompanije stavilo bi druge distributere kao što je Fubo u „ekstremno nepovoljan položaj“, rekao je Fubo u to vreme. DirecTV i Dish su stali na stranu Fuboa u slučaju.

Sporazum je takođe podigao uzbunu za zakonodavce poput senatora Elizabeth Warren (D-MA), senatora Bernie Sanders (I-VT) i poslanika Joaquin Castro(D-TX), koji su nedavno zatražili od federalnih izvršitelja da istraže. Upozorili su da bi zajedničko ulaganje (JV) moglo da dovede kompanije „u poziciju da vrše monopolsku moć nad televizijskim sportovima“ i da efektivno zahtevaju od konkurenata da pregovaraju sa JV kompanijama „za pristup preko polovine glavnih prava na sportske licence, dok se istovremeno takmiče protiv ove kompanije da ponude najbolji proizvod za emitovanje ili strimovanje ovih programa.”

Sudija južnog okruga Njujorka Margaret Garnet rekla je da će Fubo verovatno uspeti u meritumu u tvrdnji da sporazum krši Claitonov zakon, koji reguliše spajanja i akvizicije, i dala je preliminarnu zabranu kojom se on blokira.

„Jednostavno rečeno, problem protiv monopola koji predstavlja JV je sledeći: ako JV bude dozvoljeno da se pokrene, to će biti jedina opcija na tržištu za one televizijske potrošače koji žele da potroše svoj novac na više sportskih kanala uživo koje vole da gledaju, ali ne na suvišnim zabavnim kanalima koje ne gledaju“, napisao je Garnett. „A korporativni vlasnici JV-a — optuženi JV — su isti igrači koji su (1) koristili svoju dugogodišnju praksu povezivanja kako bi stvorili prazninu na tržištu plaćene televizije skrojenoj za JV koja se bavi samo sportom uživo, a takođe ( 2) vrši skoro monopolsku kontrolu nad mogućnošću postojanja različite usluge striminga samo za sport uživo i koja se takmiči sa JV-om.”

Suosnivač i izvršni direktor Fuboa David Gandler nazvao je ovu odluku pobjedom i za Fubo i za potrošače. „Ova odluka će pomoći da se osigura da potrošači imaju pristup konkurentnijem tržištu sa više opcija za striming sporta“, rekao je on u izjavi. „Ali naša borba se nastavlja. Fubo je sve vreme govorio da tražimo jednak tretman ovih medijskih giganata i jednake uslove u našoj industriji. Predloženi zajednički poduhvat bio je samo najnoviji primer antikonkurentskih praksi u kojima su kompanija Walt Disney, FOX Corp. i Warner Bros. Discovery dosledno učestvovali dugi niz godina. Verujemo da ove prakse monopolizuju tržište, guše konkurenciju i varaju potrošače od zasluženog izbora.”

Izvor: TheVerge

