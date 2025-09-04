Sud EU podržao najnoviji sporazum o prenosu podataka između SAD i EU.

Sporazum o prenosu podataka koji su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države postigle pre dve godine, a kojim bi se zamenila dva prethodna pakta koje je viši sud odbio, dobio je u sredu zeleno svetlo od strane drugog najvišeg evropskog suda.

Presuda će pružiti pravnu sigurnost hiljadama kompanija, od banaka do tehnoloških kompanija, proizvođača lekova i automobila, koje prenose lične podatke preko Atlantika u komercijalne svrhe, kao što su obračun zarada i infrastruktura računarstva u oblaku.

Ova odluka dolazi u vreme napetosti u odnosima između EU i Sjedinjenih Država nakon obračuna EU sa velikim tehnološkim kompanijama i pretnjama Trampa.

Evropska komisija je pregovarala u ime 27 zemalja članica EU i ponudila adekvatan nivo zaštite ličnih podataka Evropljana koji se prenose u Sjedinjene Države.

Ne slažu se ipak sve članice sa ovim sporazumom. Francuski poslanik je tužio izvršnu vlast EU i ukazao da u sporazumu ne postoje adekvatne garancije za poštovanje podataka. I sudije su podeljene. Ne odbacuju optužbe dok druge smatraju da postoji i dalje zabrinutost oko privatnosti pod američkim nadzorom.

Iako je odluka doneta pitanje da li će se primeniti a i da li će ovo biti tačka pucanja unutar zajednice ostaje otvoreno.

Izvor: ca.finance.yahoo.com