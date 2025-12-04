Pokloni za geek-a | PC Press
Sud rekao: Meta nema monopol

Američki okružni sud je presudio da Meta nije prekršila antimonopolske zakone akvizicijama aplikacija Instagrama i WhatsAppa.

Meta je dobila sudski proces u Sjedinjenim Državama. Jedna muka manje. Sud u Vašingtonu je presudio da Meta nije prekršila antimonopolske zakone svojim akvizicijama Instagrama i WhatsAppa.

Ovaj proces je započet tokom 2020. godine kada je Federalna trgovinska komisija tužila Metu tvrdeći da je kompanija pravila svesno monopol kupovinom svojih konkurenata.

Sud je presudio da ova zabrinutost Federalne komisije za trgovinu nije bila osnovana a Meta je oslobođen ovakve osude.

Izvor: bbc.com

