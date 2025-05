Sud vrši pritisak na Apple da vrati Fortnite

Savezni sudija traži od Apple da odobri objavljivanje Fortnite na američkoj App Store.

Savezni sudija je zatražio od Apple da odobri objavljivanje Fortnite na američkoj App Store ili da pojavni pravni osnov zašto je aplikacija zabranjena. Ova odluka dolazi nakon što je Apple ponovo blokirao pristup aplikaciji u Americi i Evropi.

Sud je potvrdio najnoviji zahtev kompanije Epic Games prema kojem se traži odobrenje za disribuciju igre Fortnite na App Store. Sudija traži od kompanije da pokaže pravno ovlašćenje na osnovu kojeg Apple sprovodi svoje odluke.

Apple se sada nalazi u situaciji koja pokazuje da dolazi do mogućnosti kazne zbog nepoštovanja sudskih odluka. Ne možemo baš reći da je to Apple uzrujalo. Do sada je u raznim državama uvek radio onako kako je hteo. Da nije tu Epic Gamesa da mu malo malo kvari konce Apple bi se ponašao sasvim nedodirljivo.

Ipak ovaj proces bi mogao značajno da utiče na buduće pravne akcije i regulative na drugim globalnim tržištima. Zato je značajno pratiti dalje sudske tokove u sporu Epic Games i Apple kao i korake koje će sve zainteresovane strane preduzimati.

