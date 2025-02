Summer Game Fest 2025 najavljen za 6. jun sa uzbudljivim premijerama i događajima

Ovogodišnji Summer Game Fest (SGF) uživo će se održati 6. juna u 17:00 ET u YouTube teatru u Los Anđelesu. Glavni događaj, koji će trajati dva sata, obećava „svetske premijere, specijalne goste i pogled u budućnost igara,“ prema rečima organizatora. Domaćin manifestacije, Džef Kajli, najavljuje „mnogo uzbudljivih stvari koje dolaze.“

Dva sata najava, specijalnih gostiju i ekskluzivnih prikaza

Summer Game Fest neće biti ograničen samo na jedan prenos uživo. Ceo događaj trajaće do 9. juna. Odmah nakon glavne prezentacije, održaće se Day of the Devs, događaj koji slavi nezavisne developere. U narednim danima, biće organizovan i godišnji Play Days događaj za medije, koji producira Iam8bit. Ova izložba, zatvorenog tipa, održaće se u centru Los Anđelesa i ugostiće više od 40 vodećih izdavača iz industrije igara.

Novina ove godine je poslovni (B2B) događaj, koji je osmislio Kristofer Dring, bivši urednik GamesIndustry.biz. Džef Kajli najavljuje da će se na ovom forumu raspravljati o ključnim promenama, izazovima i prilikama u globalnoj industriji video igara. Za sada nije poznato da li će ovaj deo događaja biti dostupan za javnost ili emitovan uživo.

Organizatori obećavaju da će okupiti „lidere mišljenja iz sveta igara, zabave i drugih industrija,“ pružajući priliku za inspirativne diskusije na jednoj sceni. Tačan datum i vreme ovog foruma još nisu objavljeni.

Dok je Play Days rezervisan za predstavnike medija, glavna prezentacija će biti otvorena i za širu publiku. Zainteresovani mogu da se prijave putem SGF-a kako bi dobili više informacija o prisustvu uživo. Ulaznice će biti dostupne u narednim mesecima.

Za sada nema detalja o igrama i premijerama koje će biti predstavljene tokom događaja, ali se očekuje da će uzbuđenje rasti kako se približavamo letu.

Izvor: Engadget

