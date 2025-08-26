Suosnivač Airbnb-a želi da ažurira veb stranice američke vlade

Suosnivač Airbnb, Džo Gebi, imenovan je za prvog glavnog dizajnera u Sjedinjenim Državama od strane predsednika Trampa, sa ciljem modernizacije federalnih veb stranica.

Suosnivač Airbnb, Dži Gebi, imenovan je za prvog glavnog direktora za dizajn u istroji Sjedinjenih Država od strane Trampa, sa mandatom da transformiše federalne veb stranice u moderno, korisnički prilagođeno iskustvo. Gebi je sada rekao da mu je cilj da vladinim digitalnim uslugama pruži „iskustvo slično onome u Apple Store“. Ideja je da se ostvari lep dizajn, odličan korisnički interfejs i moderan softver i sve one oblasti u kojima to u trenutnim vladnim veb stranicama jako nedostaje.

Gebi tvrdi da su vladine veb stranice i mobilne aplikacije glavna ulazna vrata ka vladi za većinu Amerikanaca. On naziva zastavrele interfejse nepravdom i veruje da nema razloga da vkada ne postavi novi standard za odličan dizajn.

Tramp navodno ovu inicijativu pretvara u projekat nasleđa stvarajući novu ulogu direktora digitalnih tehnologija kroz izvršnu naredbu pod nazivom unapređenje naše nacije kroz bolji dizajn. Naredba ima za cilj da popuni digitalne rupe širom naše nacije kroz plan od tri dela.

Glavni dizajner će dirketno odgovarati šefu kabineta Bele kuće i imaće zadatak da regrutuje vrhunske kreativne talente iz privatnog sektora koji će služiti zemlji. Ova nacionalna inicijativa će raditi na ažuriranju celokupnog dizajnerskog jezika vlade kako bi bio i upotrebljiv i lep.

