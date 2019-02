Suosnivač Twitter-a se povlači iz upravnog odbora nakon 12 godina

Suosnivač Twitter-a i bivši CEO, Evan Vilijams, povukao se iz upravnog odbora ove društvene mreže. Evan nije dao drugo objašnjenje, osim da to čini da bi mogao da se fokusira na neke druge stvari.

Vilijams trenutno radi kao CEO blog platforme Medium, koja nastavlja da razvija svoj program pretplate. Sajt je privukao neke korisnike sa zvučnim i poznatim imenom, kao što je Jeff Bezos, koji je optužio National Enquirer za ucenu i iznudu u postu upravo na ovoj platformi.

Twitter je osnovao Vilijams 2007. godine zajedno sa Džekom Dorsijm i Bizom Stounom, nakon što je društvena mreža izašla iz drugih projekata na kojima je grupa zajedno radila u podcasting kompaniji Odeo. Evan je bio mnogo više uključen u kompaniju, pogotovo kada je preuzeo CEO ulogu od kolege suosnivača Džeka Dorsija, od 2008. do 2010. godine. Kako The Information prenosi, Vilijams je pomogao da se Dorsi svrgne sa položaja, za koga Recorde kaže da je bio „loš rukovodilac“ u to vreme. Dik Kostolo ga je zamenio 2010. godine, dok je Dorsi ponovo preuzeo dužnost CEO-a u 2015. godini. U 2017. godini prodao je 30% svojih akcija u kompaniji.

I’m going to ride off into the sunset (or…down Market Street), so I can focus on some other things. I will always be rooting for the team (and, if someone lets me in, come by for lunch).

— Ev Williams (@ev) February 22, 2019