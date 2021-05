Suosnivač Virgin Hyperloop-a: Komercijalna putovanja očekujemo 2027. godine

Magnetne lebdeće kapsule koje putuju kroz niz cevi zvuče poput scene iz naučno-fantastičnih filmova, zar ne? Ali šta ako bi se mogle koristiti za masovni transport?

Američka transportna tehnološka kompanija Virgin Hyperloop očekuje da se to ostvari do 2027. godine, rekao je Reuters-u suosnivač i izvršni direktor Josh Giegel. Kompanija razvija tehnologiju za putničke kapsule koje će postizati brzinu do 1.200 kilometara kroz vakuumske tunele u kojima skoro pa i nema vazduha koristeći magnetnu levitaciju.

Jednostavno rečeno, kapsule su izuzetno brze, jer nedostatak vazduha i magnetna levitacija smanjuju trenje. Primaće 28 putnika, a koristiće se i za prevoz tereta. „Osećaj će biti kao kod aviona pri poletanju i kad je u brzini“, rekao je Geigel. Virgin Hiperloop nije usamljen u trci za revoluciju putovanja, posebno otkako se Elon Musk ponovo zainteresovao za sistem još 2013. godine.

Ipak, prošlog novembra je sproveo prvi uspešan test bezbednosti sa ljudskim putnicima. Virgin Hiperloop će prve rute napraviti u Indiji i Saudijskoj Arabiji, gde su transportni sistemi preopterećeni ili nerazvijeni. Da bi pružio uvid u budućnost, Hyperloop obećava da će tri i po sata putovanja od Mumbaija do Pune smanjiti na samo 35 minuta.

