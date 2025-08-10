Super Nintendo na Switch online platformi

Nintendo je tiho dodao Mario Paint u katalog Super Nintendo igara na Nintendo Switch Online. Prvobitno objavljen 1992. godine, Mario Paint je bio jedinstvena SNES igra, jer iako je sadržao nekoliko mini igara, pre svega je bio kreativan alat koji je igračima omogućavao crtanje, slikanje, animiranje, pa čak i komponovanje muzike koristeći 16-bitnu konzolu.

Ono što je Mario Paint takođe izdvajalo od ostalih SNES igara je to što se nije oslanjao na standardni gejmpad konzole. Dolazio je u paketu sa mišem sa dva dugmeta i plastičnom podlogom za miš koja je crtanje i navigaciju kroz ekranske menije igre i interfejs za prevlačenje i ispuštanje znatno olakšavala. Godine 1992, kreativne aplikacije poput Photoshop su još uvek bile u relativnom povoju — Photoshop još nije imao ni svoju korisnu funkciju slojeva — i za mnogu decu, Mario Paint je bio njihov prvi susret sa korišćenjem digitalnog kreativnog alata (a možda čak i miša).

Uz dodavanje igre Mario Paint u katalog SNES konzola za Switch, Nintendo je omogućio podršku za miš za Switch SNES aplikaciju, koja je kompatibilna sa igrama poput Mario’s Super Picross i Nobunaga’s Ambition. Na originalnom Switch-u, igrači mogu da povežu kompatibilni USB miš da bi igrali Mario Paint, dok se na Switch 2 može koristiti funkcionalnost miša sa Joy-Con 2 kontrolera.

Kompanija je takođe nedavno dodala 19 numera iz igre Mario Paint u mobilnu aplikaciju Nintendo Music, uključujući tri uzorke kompozicija dostupne u muzičkom sekvenceru igre.

Izvor: TheVerge