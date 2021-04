Supercell sprema još tri Clash of Clans igre

Finski studio Supercell najpoznatiji je po mobilnim igrama Clash of Clans i Clash Royale. Nedavno je najavljen plan za ozbiljno proširenje fantastičnog univerzuma, budući da se radi na čak tri nova naslova.

Očekuje se da novi nastavci privuku novu publiku, a u pitanju su Clash Quest – avantura koja centi taktiku, Clash Mini – igra koja podseća na društvene igre s figuricama i Clash Heroes – novi RPG. Igračima se preporučuje da u igre ne ulažu preveliku nadu, budući da su u ranim fazama razvoja, a Supercell je poznat po „ubijanju“ igara već u beta fazi.

Clash of Clans je već dugo na listi najpopularnijih mobilnih igara, zajedno sa Fortnite, Candy Crush iPokémon Go. Tri nove igre bi mogle da pomognu da tako bude i ubuduće, a planovi ukazuju i na to da studio u poslednje vreme beleži ozbiljan napredak. Napominje se da su Clash of Clans i Clash Royale potpuno odvojeni od novih Clash igara, što znači da sudbina budućih naslova neće uticati na podršku za postojeće Supercell igre.

Izvor: The Verge

