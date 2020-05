Švajcarska prva implementira Apple i Google Covid-19 aplikaciju

Švajcarska sada testira aplikaciju za praćenje kontakata COVID-19 koja koristi framework Apple-Google. Prema švajcarskom univerzitetu EPFL, aplikacija, SwissCovid, prva je na svetu koja je koristila Apple-Google model.

SwissCovid će koristiti Bluetooth za razmenu ključeva između telefona. Ukoliko je korisnik testiran pozitivno na SARS-CoV-2, može obavestiti aplikaciju koja će upozoriti druge korisnike ako su duže vreme (duže od 15 minuta) bili u neposrednoj blizini (manje od dva metra) sa zaraženom osobom.

Zaposleni u EPFL-u, ETH Zurich, vojsci i odabranim bolnicama i vladinim agencijama biće prvi koji će testirati švajcarsku aplikaciju. Očekuje se da će ova pilot faza trajati nekoliko nedelja. U međuvremenu, švajcarski parlament mora da revidira zakon o epidemijama kako bi se omogućilo da se aplikacija pokrene širom zemlje sredinom juna.

Apple i Google su prošle sedmice stavili na raspolaganje javnim zdravstvenim agencijama svoju tehnologiju za praćenje kontakata. Sada je kompatibilna sa iOS 13.5 i Android uređajima sa sistemom 6.0 i novijim. Model koristi „decentralizovani“ pristup, u kome se ključne operacije obavljaju na telefonima korisnika, a ne na centralizovanom serveru. Taj pristup ima za cilj da zaštiti privatnost korisnika, a prema EPHL, decentralizovani protokol „DP3T“ vodili su dva švajcarska Federalna tehnološka instituta.

„Ovo stavlja veliku odgovornost na švajcarske testere, jer mnoge druge zemlje kasnije nameravaju da usvoje isti protokol“, rekao je rukovodilac projekta Alfredo Sanchez.

As of today, employees at @EPFL, @ETH_en, @vbs_ddps and some hospitals and cantonal administrations can download the digital proximity tracing application #SwissCovid. This large-scale pilot paves the way for public availability by mid-June. https://t.co/E9hl43g8Ca #COVID19 #DP3T pic.twitter.com/Yqrags7zMg

