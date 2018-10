Svaki Amerikanac dobio poruku od Donalda Trumpa

Svaki građanin Sjedinjenih Američkih Država trebalo bi da je dobio poruku od Donalda Trumpa, a u okviru testiranja sistema koji bi se koristio u vanrednim situacijama, poput terorističkih napada.

Tako je takozvana „predsednička uzbuna“ po prvi put testirana 3. oktobra, te su poruke poslate na svaki telefon u zemlji. Wireless Emergency Alert uključuje ton, koji je prilično glasan, te dve vibracije, nakon čega se na ekranu pojavljuje poruka “THIS IS A TEST of the National Wireless Emergency Alert System. No action is needed.” Uređaji kojima je ton bio isključen dobili su samo tekstualni deo vežbe, u čijem je zaglavlju pisalo “Presidential Alert.“

I don’t want this. How do we opt out, @fema? I know trump isn’t big on consent but I don’t consent to this. https://t.co/A04twRU39p — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) September 15, 2018

Neki građani su kritikovali test, te ga opisali kao stvaranje nepotrebne paranoje, a na Trumpovu akciju reagovale su i neke poznate ličnosti, poput glumice Alysse Milano koja je na svom zvaničnom Twitter nalogu napisala: “I don’t want this. How do we opt out, @fema? I know Trump isn’t big on consent but I don’t consent to this.”

