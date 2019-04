Svakodnevni letovi Pariz Beograd do 2020.

Mesec dana nakon što je uvela let na relaciji Pariz-Beograd, 31. marta, avio-kompanija Air France je odlučila da ovaj let, umesto sezonskog, dobije godišnji karakter, navodi se u saopštenju u kom se pojašnjava da će letovi biti obavljani svakodnevno do marta 2020.

Kako se navodi, prema rasporedu letenja za zimsku sezonu 2019/20, dnevni letovi na relaciji Pariz-Beograd biće nastavljeni do kraja marta 2020. godine. Raspored letenja za zimsku sezonu 2019/2020 (po lokalnom vremenu):

Let broj AF1660 svakodnevno će poletati sa Aerodroma Šarl de Gol u 11 i sletati u Beograd u 13:35

Let broj AF1661 kretaće sa Aerodroma Nikola Tesla u 14.10 i sletaće na Aerodrom Šarl de Gol u 16.35.

Dok trenutno na relaciji Pariz-Beograd lete avioni tipa Erbas A319 i A320, tokom zimskog reda letenja 2019/20 na ovoj ruti će saobraćati isključivo avioni tipa Erbas A320, kaže se u saopštenju.

Takođe, kako se navodi, tokom zimske sezone Air France će u partnerstvu sa Air Serbia ponuditi 19 letova nedeljno (7 letova Air France-a i 12 letova u kod-šeru sa Air Serbia), što je za dva manje od letnje sezone 2019. godine, tokom koje je u ponudi 14 letova u kod-šeru sa Air Serbia.

Air France će prema zimskom rasporedu letenja za 2019/20 povećati broj letova iz Pariza za Ljubljanu (13 letova nedeljno), Santjago de Čile (10 letova nedeljno), Vašington (11 letova nedeljno), Napulj (14 letova nedeljno), i Marakeš (12 letova nedeljno), navodi se.

