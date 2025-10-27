Sve Firefox ekstenzije će morati da objave kako koriste vaše podatke

Počev od sledećeg meseca, Mozilla će zahtevati od svih programera Firefox ekstenzija da jasno navedu da li njihovi dodaci prikupljaju ili dele korisničke podatke sa trećim stranama.

Od 3. novembra 2025. novi dodaci moraće da uključuju podatke o praksi prikupljanja informacija u datoteci manifest.json, koristeći novi ključ browser_specific_settings.gecko.data_collection_permissions. Svi programeri će biti u obavezi da pređu na ovaj sistem tokom prve polovine 2026. godine.

Podaci koji spadaju u osetljive uključuju ime i prezime, e-adresu, pojmove pretrage i podatke o istoriji surfovanja – poput domena, URL adresa i kategorija posećenih stranica. Čak i dodaci koji ne prikupljaju nikakve podatke će morati to eksplicitno da navedu, radi potpune transparentnosti prema korisnicima.

Informacije o prikupljanju podataka će biti prikazane prilikom instalacije ekstenzije, zajedno sa zahtevima za dozvole, kao i na stranici dodatka na sajtu addons.mozilla.org i u sekciji Permissions and Data unutar Firefox menija about:addons.

„Programeri mogu da navedu koje podatke žele da prikupljaju ili prenose u datoteci manifest.json. Pregledač će te informacije prikazati korisniku pri instalaciji ekstenzije“, objašnjava se u saopštenju. „Korisnik tada može da prihvati ili odbije prikupljanje podataka, baš kao što odlučuje o drugim dozvolama. Programer može i da navede da se nikakvi podaci ne prikupljaju“.

Ovo pravilo za sada se odnosi samo na nove ekstenzije – postojeće neće morati da ga poštuju dok ne budu ažurirane i prilagođene novom okviru. Dodaci koji ne prijave ispravno način na koji koriste podatke biće blokirani za objavu u Mozillin repozitorijum, a njihovi autori dobiće objašnjenje i poruku o grešci.

Prošlog meseca Mozilla je najavila i da će programerima da omogući da se vrate na ranije odobrene verzije dodataka radi bržeg ispravljanja kritičnih grešaka, dok je u junu uvela i novi bezbednosni sistem koji blokira zlonamerne ekstenzije namenjene krađi kriptovaluta.