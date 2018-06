Sve manje ljudi koristi Facebook za informisanje

Nove studije pokazuju da se ubrzano menja način na koji se koristi Facebook. U poplavi raznih (lažnih) vesti ali i uzdrmanog principa privatnosti, sve se manje koristi ova društvena mreža za informisanje. Poslednji primer širenja lažnih vesti je pokušaj dizanja panike objavom da je voda u Beogradu zatrovana metanom (?!?)

Sve manje ljudi učestvuje u diskusijama na temu dnevnih dešavanja okrećući se drugim vidovima komunikacije. Jedan od razloga je svakako nedostatak anonimnosti i osećaj nadgledanja od strane mreže ali i drugih organa (vlasti?). Korisnici se prebacuju na druge oblike komunikacije, Viber i Whatsapp, kao i komentarisanje na forumima koji garantuju (bar delimično) anonimnost. Tu se pre sva misli na Reddit, 4Chan, dok je u Srbiji i dalje veoma popularno komentarisanje vesti na news portalima. Drugi razlog je tehničke prirode. Facebook je promenio algoritme, menjajući način prikazivanja vesti u feedovima korisnika.

Gde se korisnici informišu online?

Način na koji korisnici pristupaju vestima zavisi i od starosti korisnika. Studije govore da se mlađi informišu na Instagramu i Snapchatu, upravo iz želje da se komentarisanje vodi u relativnoj privatnosti. U studiji koju je sproveo Reuters Institute for the Study of Journalism uz pomoć Oksford univerziteta, 74.000 ljudi u 37 zemalja dalo je odgovoro o svojim navikama online informisanja. Po rezultatima studije, informisanje putem WhatsAppa je skočilo za 15% i to najviše u zemljama gde sloboda informisanja nije na visokom nivou.

U isto vreme korišćenje Facebooka za informisanje je opalo u više zemalja. Korisnici generalno sve manje veruju vestima, gde su informacije često izmišljene ili neproverene. Koliko lažno informisanje može biti opasno govori podatak o prenošenju lažne informacije o trovanju beogradskog vodovoda metanom. Ovakve vesti su ubrzo demantovane i medijima, ali se pokazalo da je lakše objaviti laž na društvenim mrežama nego demantovati istu.

Iako se ljudi i dalje informišu preko interneta, sve manje imaju poverenja ne samo u Facebook kao kompaniju, već i u same korisnike koji nemaju selekciju i objavljaju informacije koje često nemaju utemeljenje u stvarnosti. Srbija je posebno interesantno tlo za istraživanje jer svi koriste Facebook, ali naučeni na svojim greškama, korisnici postaju malo oprezniji.

