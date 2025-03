Svetska premijera: prvi power bank sa natrijum-jonskom baterijom

Japanski hardverski brend Elecom upravo je lansirao ono što tvrdi da je prva banka za napajanje na svetu koja koristi natrijum-jonsku bateriju.

Tehnologija natrijum-jonskih baterija u Elecomovoj novoj banci za napajanje razvija se još od 1970-ih godina

Ova banka obećava znatno duži ciklus života od tradicionalnih litijum-jonskih baterija, kao i sposobnost rada u ekstremnim temperaturama, kako vrućim, tako i hladnim.

Spolja, simpatično nazvana DE-C55L-9000, izgleda slično velikoj većini banaka za napajanje na tržištu, sa zaobljenim oblikom i baterijom od 9.000 mAh, 45-W USB Type-C portom i 18-W Type-A portom, kao i LED indikatorima za punjenje.

Ono što je interesantnije od ostalog je tehnologija unutar nje. Natrijum-jonska baterija je prilično slična litijum-jonskoj bateriji u pogledu načina rada i konstrukcije – ali koristi jeftiniji i mnogo dostupniji natrijum za katodni materijal, kao i natrijum-soli umesto litijum-soli za elektrolit.

To znači da nije potrebno vaditi toliko dragocenih metala kao što su litijum, kobalt i bakar da bi se napravile ove baterije. Elecomova banka za napajanje takođe radi sigurno na temperaturama u opsegu od -34 °C do 50 °C, što znači da bi mogla biti dobar izbor za ljude koji rade u teškim uslovima na otvorenom. A zbog svojstava materijala u baterijama, postoji mnogo manji rizik od zapaljenja.

Drugi veliki plus ove tehnologije je mnogo duži ciklus života – broj puta koliko se može napuniti i isprazniti pre nego što gustina energije baterije opadne – u poređenju sa litijum-jonskim baterijama. Elecom tvrdi da njegova banka za napajanje traje 5.000 ciklusa punjenja, dok je uobičajeni opseg za litijum-jonske baterije 500 do 1.000 ciklusa.

Ovo je jedan od prvih komercijalno dostupnih proizvoda sa natrijum-jonskim baterijama na tržištu. Ova tehnologija baterija razvija se još od 1970-ih, a potencijalno može pružiti niže troškove po kWh u poređenju sa litijum-jonskim. Takođe, ne samo da funkcioniše na isti način kao litijum-jonske baterije, već može biti proizvedena i na sličan način – tako da proizvodnja većeg broja ovih baterija neće zahtevati značajne troškove za alatke.

Natrijum-jonske baterije takođe se mogu transportovati sa nula volti – u stabilnom i neaktivnom stanju, ako hoćete – što znači da ih je moguće transportovati sa mnogo manjim rizikom od požara.

Štaviše, ovo može smanjiti našu zavisnost od štetnih rudarskih operacija za vađenje metala potrebnih za litijum-jonske baterije, kao što su kobalt, bakar i grafit. Natrijum je obilno dostupan u morskoj soli, kao i u kori zemlje.

A sada, da se vratimo na tu banku za napajanje. Elecomov prenosivi uređaj košta oko 67 USD u Japanu, i dostupan je u ograničenim količinama. To je zapravo prilično skuplje od dva slična modela od 10.000 mAh marke Anker, čija cena se kreće od 16 do 24 USD. Ovaj model je takođe teži sa 350 g (12,3 oz), u poređenju sa Ankerovim modelima (212 g – 244 g/7,5 oz – 8,6 oz). To je verovatno zbog toga što natrijum-jonske ćelije imaju manju gustinu energije od litijum-jonskih. Ovo je jedno od ograničenja zbog kojih se natrijum-jonske baterije ne primenjuju široko u električnim vozilima, iako se očekuje da će neka vozila sa manjim dometom koristiti ovu tehnologiju u bliskoj budućnosti. Natrijum-jonske baterije trenutno se razvijaju za upotrebu u stacionarnim aplikacijama kao što su backup izvori energije.

Dakle, da, ovo je skupa banka za napajanje koja vas neće oduševiti performansama, ali bi mogla trajati do 13 godina, čak i ako je svakodnevno punite. Takođe predstavlja znak onoga što dolazi u budućoj tehnologiji baterija, za sve, od telefona do automobila.

