Svi oblaci Comtrade Distribution-a

Kada govorimo o savremenim IT tehnologijama, prvo pomislimo na cloud okruženje, metapodatke, virtuelnu infrastrukturu, veštačku inteligenciju i slično. Svi ovi fenomeni deo su jednog opšteg sistema koji bi mogao da se podvede u as a Service, odnosno poslovni model po kojem se sve isporučuje kao usluga.

Korisnici su sada već navikli da za svaki izazov traže rešenje u vidu svojevrsnog as a Service paketa. Jedan od tih paketa ili usluga jeste i Platform as a Service (PaaS) koji za cilj ima da korisnicima omogući bezbedne konekcije prema udaljenoj hardverskoj platformi koju je moguće optimizovati po potrebi (proširivati, smanjivati itd.), a sve sa ciljem razvoja sopstvenih servisa u najširem smislu te reči. Najpoznatiji provajderi ovakvog tipa usluge su: Google, Microsoft i Amazon.

Sama činjenica da su tri svetska IT giganta prisutna o ovoj oblasti govori da je PaaS izuzetno tražena usluga i da su korisnici naviknuti na kvalitetna rešenja. Dakle, PaaS usluga sastoji se u tome da korisnik od provajdera usluge zatraži određene hardverske resurse koji će mu biti dostupni onda kada je to potrebno kako bi na njima implementirao svoje servise.

Širok izbor opcija

Jedna od varijanti PaaS usluge je i virtuelno infrastrukturno okruženje (VIO) koje se od PaaS-a razlikuje samo po tome što mu nedostaje API za bezbednu konekciju. Ukoliko je korisnicima važno da pre korišćenja usluga nekog od domaćih ili svetskih provajdera PaaS usluge pokrenu i testiraju svoje servise, VIO okruženje je pravo mesto za to – sve što bi korisnik trebalo da uradi jeste da bude prisutan na lokaciji u trenutku inicijacije, tj. podizanja servisa.

Kada je reč o mogućim scenarijima i dostupnosti ovakvih lokacija, pravo mesto je demonstrativno okruženje, a to je potkrepljeno kroz tri ključne činjenice: 1) partneri i korisnici mogu testirati svoje servise u VIO okruženju bez ikakvih troškova u određenom vremenskom periodu, 2) ukoliko se ispostavi da pravo rešenje za hosting aplikacija nije vezano za cloud servise, već je optimalno raditi na sopstvenoj infrastrukturi, partneri i korisnici lako mogu doneti odluku pre nego što u bilo šta investiraju i 3) pružalac usluge u demonstrativnom okruženju imaće uvid u aktuelne trendove i izazove i na taj način će pomagati novim partnerima i korisnicima pri odabiru opreme i/ili usluge i načina izvršavanja servisa.

Podrška u svakom trenutku

Comtrade Distribution Project Sales Division (CDPSD) deo je Comtrade Distribution d.o.o. Beograd i ističe se stručnošću i originalnim pristupom savremenim tehnologijama. Ta činjenica doprinela je da CDPSD tim postane lider u oblasti IT rešenja u regionu. Ovaj iskusni tim partnerima i korisnicima nudi visokokvalitetna rešenja koja na najbolji način zadovoljavaju njihove potrebe i pruža podršku u njihovom poslovanju.

Jedan od najvećih izvedenih projekata je i demonstrativno okruženje u okviru glavne poslovne zgrade, čiji je cilj da približi IT trendove širokoj javnosti i da omogući partnerima da se informišu o novostima iz oblasti IT tehnologije, ali i da imaju mogućnost da sami kreiraju sadržaje na dostupnoj platformi. CDPSD tim pruža podršku klijentima u bilo kojoj fazi projekta: od arhitekture rešenja do implementacije i podrške nakon implementacije, a to direktno utiče na maksimizaciju koristi od IT investicija.

Uloga distributera u IT svetu konstantno se menja, a Comtrade Distribution se vešto prilagođava tim promenama, pa s razlogom nosi titulu distributera s dodatnom vrednošću (Value Added Distributor – VAD), a pravi primer za to je upravo VIO okruženje u okviru kompanije i stručni tim koji je u svakom trenutku dostupan partnerima i korisnicima.

U okviru CDPSD demonstrativnog okruženja nalazi se oprema i softveri najpoznatijih proizvođača, gde partneri i korisnici mogu veoma jednostavno da ostvare svoje ideje i testiraju servise u adekvatnom okruženju. Na ovaj način nastavljena je inicijativa koja je pokrenuta poslednjih godina sa ciljem razvoja svesti o IT tehnologijama u Srbiji. Više od trideset godina Comtrade, kao lider na tržištu, aktivno učestvuje u kreiranju novih IT trendova i podržava svaki vid razvoja i edukacije.

Ukoliko smatrate da postoji potreba za korišćenjem ovih resursa i interesuje vas od čega je sastavljeno i kako funkcioniše VIO okruženje, u svakom trenutku možete pisati na Distribucija.Datacentar@comtrade.com.

Comtrade Distribution Project Sales Division

