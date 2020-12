Sygic dostupan na Android Auto-u 

U avgustu ove godine, Google je objavio da je počeo da radi sa programerima iz istaknutih aplikacija za navigaciju, parkiranje i punjenje električnih vozila.

U to vreme, kompanija je najavila da će ove aplikacije stići do beta testera do kraja godine. Popularna nezavisna aplikacija za mape i navigaciju Sygic bila je deo početne faze beta testiranja, a beta verzija aplikacije sada je konačno dostupna na Android Auto. Ako želite da isprobate Sygic u svom automobilu, prvo ćete morati da odete na spisak aplikacija Play Store. Na listi ćete morati da se pomerite do kraja, a zatim dodirnete dugme “Join the BETA”, da biste se pridružili beta programu aplikacije.

Proces će potrajati nekoliko minuta, nakon čega biste trebali da vidite ažuriranje za verziju 19.x aplikacije. Kada ažurirate aplikaciju, moraćete da odete u Sygic Store i pronađete probnu licencu za Android Auto. Tada ga možete besplatno aktivirati da biste na Android Auto-u dobili jednomesečni pristup programu Sygic. Vredi napomenuti da se probna licenca za Android Auto možda neće prikazivati svim korisnicima zbog greške. Međutim, Sygic već radi na popravci i trebalo bi da se pokrene narednih dana.

