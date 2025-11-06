Synology jača infrastrukturu: nova verzija DSM-a i unapređeno rešenje za zaštitu enterprise podataka

U oktobru 2025. godine predstavljene su dve ključne nadogradnje: DiskStation Manager 7.3 (DSM 7.3) i ActiveProtect Manager 1.1 (APM 1.1).

Obe verzije ciljaju konkretne potrebe modernih organizacija: efikasniju obradu i čuvanje podataka, kao i jaču otpornost na sajbernapade i regulativne izazove.

Šta donosi DSM 7.3

Synology je 8. oktobra 2025. objavio verziju DSM 7.3 koju odlikuju tri ključne komponente: bolja efikasnost u skladištenju podataka, proširena sigurnost i potpuna prilagođenost za saradnju – pa čak i za AI (veštačku inteligenciju).

NOVO: Data tiering (efikasnije skladištenje): sistem automatski premešta često korišćene (hot) fajlove na visoke performanse, a retko pristupane (cold) fajlove na niže nivoe. Korisnik može definisati pravila prema vremenu modifikacije ili učestalosti pristupa. Povećana sigurnost: u poslednjih 12 meseci DSM serija primila je više od 50 proaktivnih sigurnosnih ažuriranja. U verziji 7.3 Synology uvodi priznavanje rizika po standardima kao što su KEV, EPSS i LEV za praćenje pretnji.

AI podržana saradnja i privatnost: modul Synology AI Console koristi se već na više od 430.000 sistema od početka lansiranja (avgust 2025). Verzija 7.3 dodaje mogućnost maskiranja i filtriranja podataka pre nego što se pošalju ka eksternim AI provajderima – što znači bolju privatnost i sigurnost.

Fleksibilnost u skladišnom hardveru: DSM 7.3 omogućava modelima DiskStation (PLUS, Value, J serije 2025) instalaciju i stvaranje storage-pool-a koristeći i kompatibilne third-party diskove — čime korisnici dobijaju veću slobodu u izboru hardvera.

Zašto je ovo važno?

Ako vaša organizacija posluje sa sve većim količinama podataka, SME-ima ili većim enterprise okruženjima, DSM 7.3 omogućava moderniji, skalabilniji pristup – manje troškove za čuvanje pasivnih podataka, bolju kontrolu nad sigurnošću i bolju pripremu za integraciju AI alata.

Pročitajte više na ovom linku.

Šta donosi ActiveProtect Manager 1.1

Još jedan važan korak dolazi u obliku APM 1.1, objavljen 20. oktobra 2025. Reč je o platformi za zaštitu podataka i poslovne kontinuitete – backup, obnova, georezidencija, slojevi zaštite – sve u jednom.

Poboljšana cyber rezilijencija: uveden je novi Allow Access Mode koji omogućava preciznu kontrolu mrežnog pristupa: samo IP adrese s bele liste mogu pristupiti backup procesu, a po završetku obrade sistem može automatski preći u izolacioni mod.

Podrška za multi-site i geokopije: organizacije sada mogu distribuirati podatke na više geografskih lokacija, što je važno za usklađenost s lokalnim zakonima o čuvanju podataka (data residency).

Šira podrška za slojeve i udaljeno skladištenje: APM 1.1 uvodi razvoj u data tiering-u — mogućnost da se podaci automatski premeste na udaljene destinacije, kao što su Wasabi i druge cloud-on-premise opcije.

Jedinstvena konzola za backup i obnavljanje: platforma podržava različita radna opterećenja – fizički serveri, virtuelne mašine, SaaS aplikacije, baze podataka – i omogućava granularnu obnovu (do pojedinačnog fajla) i integrisanu kontrolu.

U eri kada ransomware napadi postaju svakodnevica, organizacije moraju da razmišljaju ne samo o backup-u nego o stvarnoj spremnosti na incident. APM 1.1 nudi robustan alat za takvu situaciju – što može značiti razliku između brzog povratka u funkciju i dugog prekida poslovanja.

Za one koji rade u IT sektoru, za menadžere koji donose odluke o infrastrukturi, ali i za sve organizacije koje žele sigurniju i efikasniju bazu za rast – ove dve nadogradnje Synology-ja predstavljaju dobru vest

Za one koji rade u IT sektoru, za menadžere koji donose odluke o infrastrukturi, ali i za sve organizacije koje žele sigurniju i efikasniju bazu za rast – ove dve nadogradnje Synology-ja predstavljaju dobru vest. Ne samo da olakšavaju rad s podacima već pružaju i jasan put ka modernizaciji: skladištenje prilagođeno potrebama, zaštita podataka koja ne samo da reaguje nego i sprečava.

Međutim, ne treba sve prihvatati bez kritičke procene. Preporuka je:

Analiza sadašnje infrastrukture – imate li model koji odgovara tiering-u, imate li jasno definisane top-data vs cold-data zone? Procena usklađenosti (compliance) – da li vaše geografske i regulatorne obaveze zahtevaju multiregionalno skladištenje i azonalne rezervne kopije? Plan implementacije – iako je softver dostupan, vaše okruženje može zahtevati prilagođavanja ili dodatne licence/hardver. Obuka i procesi – tehnologija je samo alat; bez politike, procedure i svesti zaposlenih – neće postići maksimalan efekat.

Preuzmite besplatnu čeklistu za digitalnu bezbednost OVDE.

synology.com