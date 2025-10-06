Synology jača sajber bezbednost i kontinuitet poslovanja

Svako preduzeće danas se suočava sa dva izazova: zaštitom podataka od neumornih sajber napada i osiguravanjem da operacije nikada ne prestaju, čak i kada hardver otkaže. Synology rešava oba problema kroz platformu na kojoj su skladištenje, bezbednost i podrška čvrsto integrisani – dizajnirani da besprekorno rade zajedno od prvog dana.

Počnimo od sajber bezbednosti i koraka koje Synology preduzima da bi je obezbedio.

Brza zaštita od pretnji – Bezbednosna ažuriranja i zakrpe se isporučuju na celu platformu bez odlaganja, zatvarajući ranjivosti pre nego što ih napadači mogu iskoristiti.

Otporan po dizajnu – Ugrađene zaštite od ransomware-a, enkripcija od početka do kraja i napredne opcije rezervnih kopija dolaze standardno, pomažući preduzećima da obezbede kritične podatke bez oslanjanja na dodatke trećih strana.

Ujedinjena kontrola – IT timovi upravljaju svime sa jednog interfejsa, smanjujući složenost i eliminišući slepe tačke koje napadači često ciljaju u fragmentiranim okruženjima.

Obezbeđivanje kontinuiteta poslovanja

Optimizovane performanse – Pošto su hardver i softver napravljeni da se dopunjuju, sistemi rade pouzdanije, sa manje prekida.

Ekspresna zamena za Plus seriju – Ukoliko uređaj otkaže, Synology obezbeđuje brzu zamenu za sve Plus modele zasnovane na HDD-u, minimizirajući vreme zastoja i održavajući podatke dostupnim kada su najpotrebniji.

Predvidljiv životni ciklus – Preduzeća mogu dugoročno planirati sa poverenjem, znajući da je njihova infrastruktura podržana, bezbedna i spremna za budućnost.

Zašto je to važno za svako preduzeće

Male kompanije – Isti moćni DSM operativni sistem radi na uređajima početnog nivoa kao i na poslovnim modelima. To znači da čak i najmanja preduzeća dobijaju pristup alatima poslovnog nivoa kao što su šifrovane rezervne kopije, centralizovano upravljanje i bezbedno deljenje datoteka – sve bez opterećenja IT odeljenja.

Srednja preduzeća – Kako radno opterećenje raste, Synology se lako skalira. Skladištenje, SSD keširanje i jedinice za proširenje omogućavaju kompanijama da podrže više korisnika, zahtevnije aplikacije i veće skupove podataka bez ugrožavanja brzine ili pouzdanosti. Bezbednosne politike i praćenje ostaju centralizovani, održavajući složenost niskom, dok performanse ostaju visoke.

Velike organizacije – Preduzeća sa globalnim poslovanjem dobijaju doslednost i otpornost. Rešenja poput ActiveProtect-a proširuju Synology zaštitu na udaljene kancelarije i centre podataka, pokrivajući ogromna radna opterećenja i obezbeđujući jedinstvene strategije oporavka širom sveta. Svaka filijala radi na istoj ojačanoj DSM platformi, što čini usklađenost, praćenje i reagovanje na pretnje bržim i efikasnijim.

Uz Synology, preduzeća ne samo da čuvaju podatke – oni ih štite od pretnji i garantuju pristup, bez obzira na sve. To su sajber bezbednost i kontinuitet poslovanja, ugrađeni u temelj njihove infrastrukture.

Korisna adresa: sy.to/dndf9