Synology rešenja za efikasno poslovanje: Enterprise NAS serije i High Availability

U savremenom poslovnom okruženju, kompanije se suočavaju sa sve većim izazovima u upravljanju i zaštiti podataka. Brz pristup, sigurnost i fleksibilnost postali su ključni faktori za održavanje konkurentnosti. Synology nudi moćna rešenja koja direktno odgovaraju na ove izazove – posebno kroz enterprise NAS serije i funkcionalnost Synology High Availability.

Enterprise NAS serije – snaga i pouzdanost u centru poslovanja

Za organizacije koje imaju visoke zahteve u pogledu performansi i dostupnosti podataka, Synology enterprise NAS uređaji donose kombinaciju skalabilnosti, sigurnosti i jednostavnog upravljanja. Serije kao što su FS, SA, UC i HD omogućavaju:

Skalabilnost bez kompromisa – lako prilagođavanje rastućim potrebama kompanije.

Pouzdane performanse – stabilan rad čak i kod intenzivnih radnih opterećenja.

Sigurnost podataka – napredne opcije zaštite i brze oporavke u slučaju incidenta. Detaljnije o serijama enterprise NAS uređaja: Synology Enterprise NAS

Synology High Availability – kontinuitet poslovanja bez prekida

Za svaku organizaciju koja ne može da dozvoli prekid u radu sistema, Synology High Availability donosi rešenje kroz automatski prelazak sa primarnog na sekundarni server. Ukoliko primarni server iz bilo kog razloga prestane da radi, sekundarni odmah preuzima ulogu u realnom vremenu – bez zastoja u radu i bez gubitka podataka.

Ključne prednosti uključuju:

Maksimalnu dostupnost servisa – poslovne aplikacije i fajlovi uvek dostupni korisnicima.

Zaštitu od gubitaka i incidenata – eliminiše rizik od prekida rada zbog hardverskih kvarova.

Neprimetan prelazak – zaposleni nastavljaju sa radom bez prekida u produktivnosti.

Jednostavno upravljanje – centralizovani sistem za nadzor i kontrolu. Više o Synology High Availability: Synology High Availability

Synology na Tech Hosted konferenciji

Sa ponosom najavljujemo da ćemo učestvovati na predstojećoj Tech Hosted konferenciji (Tech Hosted), zajedno sa vodećim enterprise vendorima poput Dell, HPE i Fortinet. Na konferenciji ćemo predstaviti novosti i rešenja čije je lansiranje zakazano u narednom periodu.

Pozivamo vas da nam se pridružite i otkrijete na koji način Synology može postati pouzdan partner u digitalnoj transformaciji vašeg biznisa. Synology kombinacijom enterprise NAS uređaja i High Availability funkcionalnosti donosi kompanijama sigurnost, stabilnost i kontrolu nad ključnim poslovnim procesima. Na ovaj način, menadžeri dobijaju sigurnost da njihovi timovi mogu raditi neometano, dok istovremeno smanjuju operativne rizike i optimizuju troškove.