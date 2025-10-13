T-Mobile i Starlink sada omogućavaju korišćenje više aplikacija putem satelita putem satelita

Ranije su podržavali samo tekstualne poruke.

T-Satellite servis

T-Mobile je objavio da njegov T-Satellite servis, razvijen u saradnji sa Starlinkom, sada podržava više aplikacija. Među njima su AllTrails, AccuWeather, X, WhatsApp i druge. Takođe su integrisane neke sistemske aplikacije, poput Google Messages, Apple Music i Samsung Weather.

Treba napomenuti da korisnici neće uvek imati pristup punim funkcijama aplikacija, jer je satelitska veza ograničena i znatno sporija. Ipak, mogućnost da pogledate mapu u AllTrails dok ste usred planine može biti izuzetno korisna.

T-Mobile tvrdi da WhatsApp putem T-Satellite servisa omogućava „slanje glasovnih poruka, deljenje fotografija ili čak pozivanje cele grupe“. To bi moglo predstavljati značajan iskorak, iako brzina prenosa ostaje ključni faktor.

Pored toga, servis sada uključuje i poslovne aplikacije, dostupne korisnicima SuperMobile i T-Priority paketa, kao što su MultiLine i Dialpad AI platforme za komunikaciju.

T-Satellite koristi Starlink satelite za pokrivanje udaljenih područja širom sveta. Usluga je postala široko dostupna u julu, nakon višemesečnog testiranja. Dostupna je za Android i iOS uređaje besplatno za T-Mobile korisnike, dok ostali mogu da se pretplate za 10 dolara mesečno.

Izvor: Engadget