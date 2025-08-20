T-Mobile zvanično preuzeo UScellular za 4,3 milijarde dolara

T-Mobile je zaključio akviziciju UScellular-a vrednu 4,3 milijarde dolara, čime preuzima njene korisnike, maloprodajne objekte i oko 30% spektra. Iako korisnici UScellular-a za sada neće osetiti promene u svojim paketima, ova akvizicija predstavlja značajnu promenu na američkom tržištu mobilnih operatera.

Korisnici bez promene, za sada

T-Mobile je poručio da korisnici UScellular-a ne moraju ništa da preduzimaju.

„UScellular korisnici ostaju na svojim postojećim tarifama bez ikakvih promena za sada,“ navodi se u saopštenju.

Korisnici i dalje mogu upravljati svojim nalozima putem UScellular veb sajta, a podrška ostaje dostupna putem dosadašnjih kanala, iako sada pod okriljem T-Mobile-a.

Politički ustupci kao deo dogovora

Osim finansijskog iznosa, T-Mobile je morao da ispuni i političke zahteve kako bi akvizicija bila odobrena od strane američke Federalne komisije za komunikacije (FCC), trenutno pod kontrolom administracije Donalda Trampa. Kompanija je, po uzoru na Verizon, pristala da ukine svoje DEI (diversity, equity, inclusion) programe kako bi dobila zeleno svetlo za akviziciju.

Predsednik je ranije koristio odobravanja spajanja kao alat za sprovođenje svojih političkih ciljeva i vršenje pritiska na privatne kompanije da se povinuju njegovim uslovima, uključujući i rešavanje sudskih sporova.

Budućnost UScellular-a, od operatera do infrastrukture

Nakon prodaje korisničke baze i dela spektra, UScellular više neće funkcionisati kao mobilni operater. Umesto toga, kompanija će ubuduće poslovati isključivo kao infrastrukturna firma, zarađujući prihod kroz izdavanje licenci za korišćenje preostalih tornjeva i frekvencija drugim operaterima.

Ova akvizicija dodatno konsoliduje tržište mobilnih komunikacija u SAD-u, dok T-Mobile učvršćuje svoju poziciju kao jedan od tri dominantna operatera u zemlji.

