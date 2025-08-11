T-Mobile zvanično preuzeo UScellular

T-Mobile je završio akviziciju UScellular-a za 4,3 milijarde dolara. Kupovina uključuje korisnike, prodavnice i 30% spektra UScellular-a.

Ako ste korisnik UScellular-a, ne morate preduzimati ništa. T-Mobile navodi da korisnici „ostaju na postojećim paketima, bez promena za sada“ i dalje mogu koristiti UScellular-ov sajt i podršku.

Da bi obezbedio regulatorno odobrenje pod administracijom Trampa, T-Mobile je morao da ukine svoje DEI (Diversity, Equity, Inclusion) programe, slično kao što je Verizon uradio tokom kupovine Frontier-a. Trampova administracija koristi odobrenje spajanja kao sredstvo za sprovođenje svojih privatnih ciljeva, uključujući rešavanje sudskih procesa.

UScellular će sada postojati isključivo kao infrastrukturna kompanija, zarađujući od izdavanja licence za spektar i pristup tornjevima.

Izvor: Engadget