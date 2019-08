Tajna stara 500 godina: Leonardo da Vinči i crteži ispod slike

Serija crteža koje je Leonardo da Vinči sakrio ispod jedne od svojih najpoznatijih slika po prvi put je otkrivena posle 500 godina, a nakon analize „The Virgin of the Rocks“ koja se nalazi u londonskoj Nacionalno galeriji.

Analize su otkrile originalnu kompoziciju od koje je umetnik posle odustao, a preko skice je naslikana slika koju ljubitelji umetnosti posmatraju već nekoliko vekova. Otkriven je originalni dizajn za anđela i malog Isusa, koji su kasnije izmenjeni, te su figure u konačnoj verziji prikazane pod drugačijim uglovima. Crteži su otkriveni zahvaljujući tome što su nanošeni na materijal koji sadrži određeni procenat cinka, te skenovi otkrivaju otiske u materijalu, a najjasnije tamo gde je hemijski element najviše prisutan.

Početkom godine obeleženo je 500 godina od smrti Leonarda da Vinčija, pa je zanimljivo što i nakon pet vekova čovečanstvo još uvek uči o radu ovog velikog umetnika, naučnika i pronalazača. Slika “The Virgin of the Rocks” je naslikana u dve verzije, koje izgledaju slično, ali se bitno razlikuju u kompoziciji, te se ona ranija, naslikana oko 1483. godine, nalazi u Luvru, dok su crteži pronađeni ispod one koja se nalazi u Londonu i koja je naslikana između 1495. i 1508. godine.

Izvor: CNN

