Tajvan odbacuje američki predlog za proizvodnju čipova 50:50

Američki ministar je predložio da Tajvan proizvodi 50% čipova za Ameriku.

Tajvan neće prihvatiti predlog Vašingtona da lokalno proizvodu polovinu čipova koje trenutno isporučuje Americi.

Zvaničnici Tajvana su takođe izavili da predlog o proizvodni 50:50 nije ušao ni u razmatranje.

Tajvan se trenutno se suočava sa recipročnom poreskom stopom od 20%. Upravo su završeni pregovori oko ovih poreza ali je Vašington tražio i da Tajvan polovinu svoje proizvodnje prenese u Ameriku. Tramp je takođe kritikovao obim proizvodnje poluprovodnika izvan granica Amerike.

Međutim barem za sada zvaničnici Tajvana ne dozvoljavaju ovaj potez.

Izvor: cnbc.com