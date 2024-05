Take-Two planira da otpusti 5% zaposlenih do kraja 2024. godine

Take-Two Interactive planira da otpusti 5 odsto svoje radne snage, ili oko 600 zaposlenih, do kraja godine, kako je navedeno u izveštaju SEC-a od utorka. Studio takođe otkazuje nekoliko projekata u razvoju. Očekuje se da će ovi potezi koštati od 160 do 200 miliona dolara za implementaciju, a trebalo bi da dovedu do 165 miliona dolara godišnje uštede za Take-Two.

Ovo nije prvi krug otpuštanja u kompaniji Take-Two Interactive

Kao vlasnik Grand Theft Auto-a i matične kompanije Rockstar Games, 2K, Private Division, Zynga i Gearbox, Take-Two je velikan u industriji video igara. U 2023. godini prijavio je prihod od 5,3 milijarde dolara, što je povećanje od skoro 2 milijarde dolara u odnosu na prethodnu godinu. Pre samo nekoliko nedelja, Take-Two je pristao da kupi Gearbox, studio odgovoran za Borderlands, za 460 miliona dolara. Kompanija se sprema da objavi Grand Theft Auto VI 2025. godine, potez koji bi sam po sebi trebalo da donese milijarde.

Take-Two je pokrenuo krug otpuštanja 2023. godine u Private Division-u – indie izdavačkoj kući koja stoji iza Kerbal Space Programa, The Outer Worlds i Rollerdrome-a.

Procenjuje se da je 8.800 ljudi u industriji video igara do sada izgubilo posao u 2024. godini, a ukupno je 10.500 zaposlenih u industriji otpušteno 2023. godine. Ovo su, depresivno, rekordne brojke. Sony je u februaru otpustio oko 900 ljudi na PlayStation-u; Microsoft je u januaru otpustio oko 1.900 radnika širom svog odeljenja za video igre; Riot Games je tog istog meseca otpustio više od 500 ljudi — a ovo su samo neka od najnovijih AAA otkaza. Take-Two je sada na čelu ove liste.

Rukovodioci kompanije Take-Two su nagoveštavali „program značajnog smanjenja troškova“ koji dolazi ove godine. U martu je izvršni direktor Štraus Zelnik rekao na poziv investitora: „Najteže je otpustiti kolege i nemamo trenutne planove.“

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet