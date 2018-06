Tamagotchi kao mračno predskazanje budućnosti

Tamagotchi groznica tresla je krajem devedesetih tadašnje naraštaje, te, kako tvrde mnogi, donekle definisala čitave generacije, te njihov odnos prema tehnologiji.

Igračka je funkcionisala tako što je korisnik reagovao na obaveštenja, te hranio, šetao i brinuo o svojoj digitalnoj bebi, zauvek zarobljenoj u plastičnu školjku predskazivanja budućnosti. Tako bi obaveštenja, koja u stvari ne znače ništa, korisnika proganjala od jutra do mraka, prenoseći poruke koje su zapravo sadržane u jednoj: „Pritisni dugme, pritisni to dugme ili će Tamagotchi umreti.“ I upravo je to sve ono što je pogrešno i danas, u eri pametnih telefona.

Tako je Tamagotchi učinio da čitave generacije postanu robovi besmislenih pištanja, koja su tu da obaveste o trivijalnim akcijama koje je neophodno preduzeti kako to digitalno biće ne bi okončalo svoj ionako kratki život. I tako je Tamagotchi postao prvi ekran u nizu onih koji će pištati u budućnosti, iz potpuno drugačijih razloga, ali sa istom porukom: „Pritisni dugme, pritisni to dugme ili…“

Danas su svi uređaji Tamagotchi, sa boljim ekranima i sa više od tri dugmeta, ali sa istom tehnikom čiji je cilj da kod korisnika izazove osećaj krivice ukoliko ne obavi neki zadatak. Tako se sada ne radi samo o digitalnom ljubimcu, već i o porodici, prijateljima, poslovnim obavezama, koji kao Tamagotchi nekad, stoje iza ekrana i čekaju da se pritisne to dugme.

Izvor: The Verge

