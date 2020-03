Tamagotchi: Parodija kultnog digitalnog ljubimca

Tamagotchi groznica tresla je krajem devedesetih tadašnje naraštaje, te, kako tvrde mnogi, donekle definisala čitave generacije, i njihov odnos prema tehnologiji. Sada je tu i parodija na ovog popularnog digitalnog ljubimca – Tomogunchi.

Originalna igračka je funkcionisala tako što je korisnik reagovao na obaveštenja, te hranio, šetao i brinuo o svojoj digitalnoj bebi, zauvek zarobljenoj u plastičnu školjku. Tako bi obaveštenja, koja u stvari ne znače ništa, korisnika proganjala od jutra do mraka, prenoseći poruke koje su zapravo sadržane u jednoj: „Pritisni dugme, pritisni to dugme ili će Tamagotchi umreti.“ I upravo je to sve ono što je pogrešno i danas, u eri pametnih telefona.

Tako je Tamagotchi učinio da čitave generacije postanu robovi besmislenih pištanja, koja su tu da obaveste o trivijalnim akcijama koje je neophodno preduzeti kako to digitalno biće ne bi okončalo svoj ionako kratki život. I Tamagotchi je postao prvi ekran u nizu onih koji će pištati u budućnosti, iz potpuno drugačijih razloga, ali sa istom porukom: „Pritisni dugme, pritisni to dugme ili…“

Parodija pod imenom „Tomogunchi“ dolazi u obliku virtuelnog ručnog sata koji postoji samo u igri Call of Duty: Modern Warfare, i digitalnog ljubimca koji je u početku jaje iz kojeg će se izleći virtualno stvorenje o kojem bi trebalo brinuti. Tako je ovaj novi ljubimac dostupan samo u okviru pomenute igre, pa se ne radi o proizvodu koji može da se opipa, već o virtuelnom ljubimcu o kojem se virtuelno brine uz pomoć Call of Duty junaka, i to samo u pauzama između pucnjava.

