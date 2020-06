Tamagotchi: Povratak virtuelnog ljubimca

Tamagotchi groznica tresla je krajem devedesetih tadašnje naraštaje, te, kako tvrde mnogi, donekle definisala čitave generacije, i njihov odnos prema tehnologiji. Virtuelni ljubimac, koji je vrhunac popularnosti doživeo pre 25 godina, vraća se osvežen i sa novim imenom: Tamagotchi On – Wonder Garden.

Igračka je funkcionisala tako što je korisnik reagovao na obaveštenja, te hranio, šetao i brinuo o svojoj digitalnoj bebi, zauvek zarobljenoj u plastičnu školjku. Tako bi obaveštenja, koja u stvari ne znače ništa, korisnika proganjala od jutra do mraka, prenoseći poruke koje su zapravo sadržane u jednoj: „Pritisni dugme, pritisni to dugme ili će Tamagotchi umreti.“ I upravo je to sve ono što je pogrešno i danas, u eri pametnih telefona – Tamagotchi je učinio da čitave generacije postanu robovi besmislenih pištanja, koja su tu da obaveste o trivijalnim akcijama koje je neophodno preduzeti kako to digitalno biće ne bi okončalo svoj ionako kratki život. I tako je Tamagotchi postao prvi ekran u nizu onih koji će pištati u budućnosti, iz potpuno drugačijih razloga, ali sa istom porukom: „Pritisni dugme, pritisni to dugme ili…“

Danas su svi uređaji Tamagotchi, sa boljim ekranima i sa više od tri dugmeta, ali sa istom tehnikom čiji je cilj da kod korisnika izazove osećaj krivice ukoliko ne obavi neki zadatak. Tako se sada ne radi samo o digitalnom ljubimcu, već i o porodici, prijateljima, poslovnim obavezama, koji kao Tamagotchi nekad, stoje iza ekrana i čekaju da se pritisne to dugme.

Novi i bolji Tamagotchi stiže 26. jula, i to najpre do korisnika u Sjedinjenim Američkim Državama, a zainteresovani će moći da ga pazare za 59,99 dolara. Sveža serija igračku iz devedesetih unapređuje uz pomoć novih tehnologija, pa je, pored bolje grafike i vibrantnijih boja, tu i mogućnost povezivanja na mobilnu aplikaciju. Za razliku od svog prethodnika novi Tamagotchi može da napusti svoju virtuelnu kućicu, te da putuje u druge krajeve izmišljenog sveta, a može i da pronađe partnera, izrodi, uzgaja i podiže decu, sve dok i sama ne postanu odrasli Tamagotchiji, i nastave porodično stablo.

Uprkos novinama Wonder Garden igračka vraća u prošlost, pa vlasnici moraju da vode računa o svojim ljubimcima isto kao i pre, budući da su hrana, zadovoljstvo i zabava neophodni kako bi Tamagotchi ostao u životu. Za igranje nije neophodna internet konekcija, pa je sve analogno baš kao nekad, a povezivanje na aplikaciju je opciono i ne utiče na život ljubimca. Ljubimcem se upravlja preko tastera koji dolaze u istom obliku, i nude tri dugmeta za interakciju.

Tamagotchi On proizvodi pojavili su se 2019. godine, i do sada je prodato preko 82 miliona jedinica širom sveta. Brend se prvi put pojavio u Japanu 1996. godine, i već 1997. stigao u Ameriku. U Japanu je nastavio svoj život svih ovih godina, kao omiljena dečja igračka, a na zapadu je ponovo oživeo tek 2018. godine. Zanimljiva je i razlika u pakovanjima, budući da se u Japanu Tamagotchi prodaje individualno, bez mnogo objašnjenja, dok se u Americi pakuje u šarena pakovanja, sa mnogo teksta koji upućuje u to kako se ljubimac neguje.

Izvor: CNN

