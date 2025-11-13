Task Manager se klonira sam na Windows 11

Jedan čudan bag u najnovijem Windows 11 ažuriranju dovodi do situacije da Task Manager ne ide u potpunosti u zatvaranje — umesto da prestane sa radom, on ostaje aktivan u pozadini, a svaki put kad ga ponovo pokrenete stvara novu instancu alata.

Šta se dešava?

Kada kliknete na dugme “X” da biste zatvorili Task Manager, interfejs prozora nestane, ali proces taskmgr.exe ostaje aktivan. Ako potom ponovo otvorite Task Manager, on pokreće novu instancu, dok prethodne (skrivene) i dalje rade. Svaki dodatni ciklus zatvaranja i otvaranja može dodati još jednu instancu. Za određene korisnike ovo može dovesti do desetina “duplikata” koji troše RAM i CPU.

Svaka instanca ostane u pozadini dokle god se ručno ne zatvori ili računar ne restartuje. Ovako generisani višestruki procesi imaju relativno mali uticaj — koriste oko 20 do 30 MB memorije po otvorenom Task Manageru, ali kada ih se nakupi dosta, to može početi da utiče na performanse, naročito na sistemima sa ograničenim resursima.

Kako se rešiti problema

1. Korišćenje opcije „End task“

Umesto klika na „X“, u Task Manageru pronađite instance koje trenutno rade i izaberite „End task“ za svaku od njih. Ovo će osigurati da se procesi zaista zatvore.

2. Korišćenje komandne linije

Otvorite Command Prompt ili PowerShell sa administratorskim privilegijama i unesite komandu:

taskkill /im taskmgr.exe /f Ova komanda prisiljava Windows da zatvori sve instance Task Managera.

3. Restart računara

Restart će očistiti sve memorijske procese, uključujući i ove neželjene instance.

4. Uklanjanje problematičnog ažuriranja

Ako je uzrok bag, preview ažuriranje KB5067036, moguće ga je deinstalirati kroz Windows Update -> Update history -> Uninstall updates. Ovo može vratiti staru funkcionalnost alata, ali imajte na umu da preview nadogradnje ponekad sadrže i druge ispravke, tako da ova metoda može imati neželjene posledice za druge komponente.

Zašto se ovo desilo

Ažuriranje KB5067036 donelo je izmene u načinu grupisanja procesa u Task Manageru. Pretpostavlja se da su te promene pomešale kode za zatvaranje procesa, ostavljajući komponente procesa aktivnim čak i nakon što je GUI prozor zatvoren. Drugim rečima, “zatvaranje” interfejsa ne iscrpljuje nužno ceo proces.

Da li je problem ozbiljan?

Za većinu korisnika — ovo je više iritantnost nego prava katastrofa. Ali kod onih koji često otvaraju i zatvaraju Task Manager, ili rade na sistemima sa ograničenim RAM-om, ovaj bag može dovesti do osećaja usporenja i zagušenja.

Najbolje je za sada izbegavati instalaciju opcionalnih/preview ažuriranja ukoliko ne želite da eksperimentišete sa potencijalnim bagovima. Ukoliko ste pogođeni — koristite metod „End task“ ili taskkill kako biste brzo rešili situaciju dok Microsoft ne izda zakrpu.

Izvor: Howtogeek