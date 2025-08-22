Tata Consultancy Services najavljuje masovne otkaze usled AI transformacije IT sektora vrednog 283 milijarde dolara

Tata Consultancy Services, jedan od najvećih indijskih IT outsourcing giganta, objavio je planove za otpuštanje više od 12.000 radnika. Ova odluka je deo šire transformacije IT industrije pod uticajem ubrzane primene veštačke inteligencije.



Stručnjaci predviđaju da bi u naredne dve do tri godine AI mogao da eliminiše i do pola miliona radnih mesta u IT sektoru. Naočito će biti pogođeni rutinski poslovi i podrška. TCS navodi da su otkazi prvenstveno rezultat nesklada u veštinama zaposlenih u odnosu na zahteve tržišta, a ne direktno posledica povećane produktivnosti uz pomoć AI.

Međutim, analitičari upozoravaju da će automatizacija mnogih poslova dovesti do smanjenja potrebe za radnom snagom, naročito za menadžere srednjeg nivoa, testere softvera i IT tehničku podršku. IT outsourcing sektor u Indiji zapošljava više od 5,6 miliona ljudi i čini preko 7% ukupnog indijskog BDP-a. To čini ovu promenu izuzetno značajnom za nacionalnu ekonomiju.

AI tehnologije sve više integrišu. Neophodno je da radnici stiču nove veštine kako bi ostali konkurentni i zadržali svoje pozicije na tržištu rada. Ova transformacija predstavlja veliku priliku, ali i izazov, zahtevajući stalno usavršavanje i prilagođavanje novim tehnologijama.

Izvor: Reuters