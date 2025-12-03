TeamGroup lansira externe SSD uređaje sa dugmetom za samouništenje

Na tržištu eksternih SSD uređaja pojavio se ozbiljan novitet koji izgleda kao iz scenarija špijunskog filma – i to ne iz umetničkih razloga, već iz čistog zahteva za bezbednošću. Kompanija TeamGroup najavila je model T-Create Expert P35S, eksterni SSD koji dolazi sa fizičkim prekidačem naznačenim rečima “self-destruct”, a zatim koristi električni impuls koji trajno uništava podatke – čineći svaki pokušaj oporavka suvišnim. Ovakav sistem nije namenjen svakodnevnom korisniku, već profesionalcima koji rade sa osetljivim ili klasifikovanim podacima.

Za korisnike koji ne žele da informacije budu kompromitovane

P35S nije tipičan potrošački SSD. Dimenzijama od oko 90 × 40 × 18 mm i težinom od 42 grama, odlikuje se USB-C 3.2 Gen 2 konektorom i deklarisanom brzinom prenosa do 1 000 MB/s. No, glavni adut nije brzina niti kapacitet — već sigurnost. Kada korisnik aktivira prekidač – dizajniran kao dvostepeni „anti-mistouch“ sistem – započinje proces obrisanja koji se nastavlja čak i ako uređaj bude isključen ili odvojen nakon aktivacije. Podaci se na taj način brišu i čipovi fizički uništavaju, prema rečima proizvođača čime se postiže stanje bez ikakvog preostalog traga.

Iako zvuči kao marketinški trik, svrha je jasna: za profesije gde je bilo koji kompromis informacije neprihvatljiv — novinari s anonimnim izvorima, vojne/obrambene strukture, pravni zastupnici ili istraživači — mogućnost da u jednom kliku izbrišu sve podatke iz uređaja može biti kritična. TeamGroup naglašava da uređaj nije namenjen za uobičajeno čuvanje ličnih fajlova, backup ili svakodnevno korišćenje — već za transport i zaštitu segmenata u kojima je data besprekornost od ključne važnosti.

Za razliku od klasičnih metoda kao što su šifrovanje i softversko brisanje koje i dalje ostavljaju mogućnost oporavka, mehanizam fizičkog uništavanja čipova predstavlja apsolutnu barijeru. U situacijama koje zahtevaju da informacije ne padnu u pogrešne ruke — bilo da se radi o isteklo-ugovornim dokumentima, poverljivim snimcima ili podacima koji mogu imati ozbiljne posledice po bezbednost — ovaj SSD nudi rešenje koje do sada nije bilo dostupno u mainstream segmentu.

Međutim, kao i svaki specijalizovan proizvod, P35S ima svoje granice. Cena i dostupnost još nisu zvanično objavljeni, što znači da će ovaj uređaj ući u prostor luksuznih alata. Za korisnike koji ne rade sa ekstremno osetljivim ili klasifikovanim podacima – normalni eksterni SSD-ovi i dalje pružaju sasvim dovoljan nivo zaštite uz pravilno šifrovanje i kontrolu pristupa. Ipak, za one gde je apsolutna sigurnost imperativ, ovo je jedan od najneobičnijih i najspecijalizovanijih uređaja na tržištu.

Izvor: The Verge