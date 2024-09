TECNO na IFA 2024. – AIoT ekosistem budućnosti za moderne stilove života i nova iskustva

Inovativni tehnološki brend TECNO danas predstavlja svoj AIoT pametni ekosistem na IFA sajmu u Berlinu 2024, demonstrirajući kako njegovi napredni proizvodi postavljaju temelje za bolje povezanu i inteligentniju budućnost. Tema TECNO izložbenog štanda je „Innovate for the Future“.

Najava nove TECNO AI vizije zauzima centralno mesto zajedno sa pionirskim uređajima poput: MEGABOOK T16 Pro 2024 Ultra, prvog AI TECNO PC-a, TECNO MEGA MINI Gaming G1, prvog mini PC-ja na svetu sa vodenim hlađenjem za igranje, TECNO Pocket Go – prvog industrijskog seta AR naočara i Windows ručne konzole za igranje, potpuno novog MEGABOOK K16S laptopa i još mnogo toga. Sveobuhvatna ponuda brenda koja pokriva širok spektar budućih scenarija korišćenja prikazana je na štandu H6.2a-113, Messe Berlin.

Ove godine, kada prestižna izložba obeležava svoj 100. rođendan, tema IFA Berlina 2024 „ Innovate for All“ naglašava pravičnost i ravnotežu u inovacijama – što su vrednosti koje i TECNO podržava. Od svog prvog prisustva na IFA sajmu 2022. godine, TECNO se zalaže za viziju uvođenja napredne tehnologije na tržišta u razvoju, sa ciljem stvaranja ravnopravnijih, povezanijih i inteligentnijih stilova života kroz razvoj pionirskih AIoT tehnologija.

„Ove godine se vraćamo na IFA Berlin 2024 sa uzbudljivom kolekcijom naših moćnih inovacija za budućnost,“ rekao je Jack Guo, Generalni direktor TECNO. „Razvoj pionirskog AIoT pametnog ekosistema bio je ključni stub našeg uspeha do danas. Sada, sa integracijom još naprednijih AI funkcionalnosti, radujemo se što ćemo prikazati prednosti koje mogu doneti benefite našim korisnicima širom sveta, danas i u budućnosti.“

Predstavljena TECNO AI Vision i najnoviji TECNO AI laptop – Praktični i prilagođeni za vrhunsku efikasnost i kreativnost

TECNO zvanično otkriva svoju novu AI strategiju na IFA Berlinu 2024, označavajući ulazak brenda u eru veštačke inteligencije. Ojačavanjem posvećenosti pružanju najboljih iskustava korisnicima, TECNO AI vision se fokusira na isporuku „Praktične AI“. TECNO veruje da je najvažnija osobina AI tehnologije njena sposobnost da se integriše u svakodnevni život i zaista pomogne potrošačima, poboljšavajući kvalitet života i povećavajući efikasnost.

Pored toga, TECNO najavljuje dalja ulaganja u ovu novu diferencijalnu AI strategiju – sa posebnim naglaskom na lokalizaciju jezika u AI i integraciju AI i lokalnih aplikacija.

TECNO takođe predstavlja prve nove AI funkcionalnosti na IFA sajmu. Na primer, unapređeni Ella AI Asistent pruža korisnu podršku na mnoge načine, uključujući odgovaranje na složena pitanja, prevođenje, sažimanje teksta i fajlova, i još mnogo toga. U međuvremenu, Real-Time Conversation funkcije omogućavaju korisnicima da uživaju u tečnijoj komunikaciji na različitim jezicima, dok AI Writing tools štede vreme i trud korisnicima. Takođe, AI Artboard dopušta korisnicima da pretvore tekst ili skice u neverovatne slike, dok AI Wallpaper Generation obezbeđuje kreiranje maštovitih personalizovanih pozadina.

Posetioci na TECNO štandu mogu da dožive kako novi paket TECNO AI funkcija čini život efikasnijim, produktivnijim, pogodnijim i zabavnijim, kako na poslu, tako i u svakodnevnom životu. TECNO takođe prikazuje svoj prvi AI PC, MEGABOOK T16 Pro 2024 Ultra, koji je prvi put predstavljen na MWC Barcelona 2024. ranije ove godine. Ovaj uređaj je opremljen Intel® Core™ Ultra 7 procesorom za vrhunska AI iskustva, odličnim performansama, dok trajanje baterije nadmašuje sva očekivanja. Sa industrijski vodećim kapacitetom baterije od 99Wh i opcijama do 32GB LPDDR5 RAM-a i 1TB skladišta, MEGABOOK T16 Pro 2024 Ultra poseduje izuzetne performanse i AI mogućnosti poput Al Image Generation i AI Copilot.

TECNO MEGA MINI Gaming G1 i Pocket Go AR Gaming Set – Iskustvo igranja u budućnosti

Obožavaoci igara na IFA sajmu mogu da se upoznaju sa TECNO vrhunskim uređajima za igranje, uključujući TECNO MEGA MINI Gaming G1, najmanji mini PC za igranje na svetu sa vodenim hlađenjem, i Pocket Go, najkompaktniji Windows ručni uređaj sa AR iskustvom.

TECNO MEGA MINI Gaming G1 je ultra-kompaktan uređaj sa elegantnim aluminijumskim telom i upadljivim RGB osvetljenjem koje obuhvata tiho hlađenje PC-a. Ovaj mini PC pruža izuzetno glatko iskustvo igranja, pokreće ga Intel® Core™ i9-13900H procesor sa Turbo Boost koji obezbeđuje brzine do 5.4 GHz. Posvećena NVIDIA GeForce RTX™ 4060 grafička kartica i Ada Lovelace arhitektura osiguravaju hiper-realistično igranje, osiguravajući gejming sledećeg nivoa bez zauzimanja dragocenog prostora na stolu.

Pored toga, posetioci izložbe koji žele nezaboravne trenutke mogu doživeti TECNO Pocket Go – inovativni Windows AR gejming set koji po prvi put spaja AR naočare i AR Windows ručni uređaj, stvarajući jedinstvena 6D gejming iskustva na TECNO štandu. Mogu da se upuste u rad sa najkompaktnijim Windows ručnim uređajem na svetu, koji je 50% manji i 30% lakši od standardnih Windows gejming ručnih uređaja, i AR Pocket Vision slušalicama, koje su opremljene 0.71-inčnim Micro-OLED ekranom koji simula 215-inčni televizor sa udaljenosti od šest metara. Napredni AI algoritmi za praćenje pokreta glave i vibracije dodatno povećavaju uzbuđenje, dok 50Wh zamenjiva baterija i procesor sa visokim performansama obezbeđuje profesionalno igranje visokofrekventnih AAA igara u pokretu.

Raznovrsni AIoT uređaji i aksesoari – Pretvaranje budućeg stila života u sadašnjost

TECNO takođe prikazuje svoj sveobuhvatan AIoT proizvodni ekosistem na IFA sajmu, uključujući svog robotskog psa, laptopove, slušalice i još mnogo toga.

TECNO istraživanje tehnologija budućnosti oblikuje nova iskustva koja su nekada delovala kao naučna fantastika. Jedan od rezultata ovog istraživanja je Dynamic 1 – robotski pas, vrhunski robot koji kombinuje naprednu veštačku inteligenciju sa dizajnom inspirisanim nemačkim ovčarom. Posetioci mogu da vide kako realistični pokreti psa, poput klanjanja i rukovanja, kao i pouzdana navigacija, postaju mogući zahvaljujući AI HyperSense Fusion System, Intel® RealSense™ D430 dubinskoj kameri, dualnim optičkim senzorima, infracrvenim senzorima i 8-jezgarnom ARM CPU sa visokim performansama.

Najnoviji inovativni laptop kompanije TECNO, TECNO MEGABOOK K16S, takođe će biti predstavljen na TECNO štandu na IFA sajmu. Posetioci će videti kako prvi uređaj iz TECNO nove K serije omogućava ljubiteljima zabave iz generacije Z da „Vide veće, vide glasnije“, sa 16-inčnim ekranom u odnosu 16:10, 2.5W 4013 četvorostrukim zvučnicima koji su 300% glasniji i odnosom ekrana prema telu od 91%, sve to po izuzetno konkurentnoj ceni. Opremljen AMD® R7™5800U procesorom i AMD Radeon grafičkom karticom, kao i do 1TB SSD-a i 16GB RAM-a, pruža izuzetne performanse sa fantastičnim vizualima. Takođe, ima bateriju od 70Wh koja osigurava do 17.5 sati korišćenja, smanjujući brige o bateriji. Brend takođe prikazuje kako je njegov AIoT ekosistem povezan putem PC Manager, sa One Leap funkcijom koja dopušta besprekorni multitasking između uređaja.

Na sajmu će se prikazati i TECNO laptop linija koja uključuje MEGABOOK T16, MEGABOOK S1, MEGABOOK T1 seriju i MEGAPAD. Pored toga, TECNO prikazuje i svoje slušalice i nosive uređaje, kao što su True 1 Air TWS, TECNO Sonic 2 TWS i FreeHear 1, potpuno nove OWS slušalice brenda TECNO.

Na IFA Berlinu 2024, TECNO ponovo ističe vrednost svog raznovrsnog i inovativnog AIoT pametnog ekosistema, dok istovremeno potvrđuje svoju čvrstu poziciju kao globalni lider u inovacijama. Razvoj AIoT proizvoda, koji je osnovna strategija od 2019. godine, predstavlja temelj TECNO rasta. U budućnosti, brend će nastaviti da unapređuje napredan AI softver i pionirski hardver, sledeći svoju filozofiju „Stop At Nothing“.

