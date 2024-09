TECNO osvojio dve prestižne zlatne nagrade “Global Product Technology Innovation Awards” na IFA Berlin 2024.

Međunarodni sajam potrošačke elektronike IFA Berlin 2024, jedan od najvećih svetskih sajmova potrošačke elektronike, zvanično je počeo juče. Jedan od najznačajnijih trenutaka događaja bilo je proglašenje dobitnika “Global Product Technology Innovation Award 2024”, uz podršku kompanije IFA Management GmbH.

TECNO je osvojio dve prestižne zlatne nagrade: TECNO MEGA MINI Gaming G1 dobitnik je the Design and Technology Integration Innovation Gold Award, dok je TECNO Pocket Go osvojio AR Immersive PC Gaming Experience Innovation Gold Award, čime su njihove vrhunske inovacije istaknute na globalnoj sceni. Ova dva nagrađena uređaja izložena su na TECNO štandu (H6.2A-113) na sajmu IFA Berlin 2024.

Kao globalni tehnološki lider koji posluje na više od 70 tržišta, TECNO ostaje predan transformaciji digitalnog iskustva, posebno na tržištima u razvoju. Brend se ističe po tome što kombinuje savremeni dizajn sa naprednim tehnologijama u svom širokom spektru AIoT proizvoda. Dva TECNO proizvoda koja su osvojila nagrade na IFA 2024. predstavljaju vrhunac inovacija brenda u AIoT segmentu. Ovi uređaji, koji pružaju globalnim korisnicima izuzetno interaktivno gejming iskustvo sa vrhunskim performansama, potvrđuju TECNO nepokolebljivu posvećenost spajanju napredne tehnologije i elegantnog dizajna.

“Global Product Technology Innovation Award” predstavlja jednu od najprestižnijih platformi za međunarodnu razmenu, izlaganje i saradnju na IFA sajmu svake godine. Njen značaj je ove godine dodatno naglašen stogodišnjicom sajma, dok godišnja globalna nagrada, koju organizuju International Data Group (IDG) i Nemačka privredna komora (DIHK) uz podršku IFA Management GmbH, odaje priznanje najnovijim tehnološkim dostignućima.

TECNO MEGA MINI Gaming G1: Najmanji gejming MINI PC na svetu sa vodenim hlađenjem i posebnom grafičkom karticom

TECNO MEGA MINI Gaming G1 je prepoznat kao “najmanji na svetu” gejming PC sa vodenim hlađenjem i posebnom grafičkom karticom. Više od običnog gejming uređaja, predstavlja sveobuhvatno rešenje koje kombinuje snažne performanse, napredno hlađenje i široku povezanost u ultra-kompaktnom formatu.

MEGA MINI Gaming G1 nudi vrhunske performanse u kompaktnom dizajnu. Pokreće ga Intel® Core™ i9-13900H procesor, koji poseduje 14 jezgara, 20 niti i turbo brzine do 5,4 GHz, postavljajući nove standarde u kompaktnoj gejming tehnologiji. NVIDIA GeForce RTX™ 4060 GPU, zasnovan na Ada Lovelace arhitekturi, obezbeđuje zadivljujuću grafiku i fluidnu igru, unapređenu NVIDIA DLSS 3 tehnologijom za poboljšanje performansi vođenom veštačkom inteligencijom.

Uprkos kompaktnim dimenzijama od samo 255*150*150mm, opremljen je inteligentnim sistemom hlađenja sa hladnjakom od čistog bakra površine 6888 mm² i dvostrukim ventilatorima, održavajući optimalne performanse uz minimalnu buku. Korisnici mogu lako prelaziti između Beast, Smart i Eco režima u zavisnosti od svojih potreba.

Povezivost je još jedna izuzetna karakteristika MEGA MINI Gaming G1. Sa 15 različitih portova, korisnici mogu lako da povežu sve svoje gejming priključke i dodatke. Podrška za Thunderbolt 4 omogućava izuzetno velike brzine prenosa podataka i svestrane mogućnosti više prikaza, dok Wi-Fi 6E i Ethernet obezbeđuju pouzdane veze. Uređaj je napajan kompaktnim, ali moćnim 330W GaN adapterom, koji pruža stabilan rad u elegantnom dizajnu sa RGB osvetljenjem.

Pored standardne verzije, TECNO je takođe predstavio novu kolaboracijsku ediciju TECNO MEGA MINI GAMING G1 u saradnji sa Geekom, vrhunskim brendom u industriji Mini PC-a, koja je sada dostupna na Kickstarteru (https://bit.ly/KSMEGA). Ovaj uređaj je takođe izložen na IFA sajmu, gde posetioci mogu da ga isprobaju na TECNO štandu.

TECNO Pocket Go: Prvi Windows AR gejming set u industriji

TECNO Pocket Go je pionir u stvaranju “novog gejming carstva” u obliku prenosnog PC-a unutar AR industrije. Savršeno integrisan sa Windows gejming ekosistemom i opremljen naprednom tehnologijom praćenja pokreta glave, pruža neuporedivo 6D impresivno iskustvo.

AR Pocket Vision se može pohvaliti 0,71-inčnim Micro-OLED ekranom koji oslikava iskustvo 215-inčnog TV-a sa udaljenosti od 6 metara, pružajući izuzetne bioskopske vizuelne prikaze. Sa mogućnošću podešavanja dioptrije do 600° za udobnost očiju i zaštitu privatnosti, u gejmingu se može uživati bilo gde. Pokreće ga AMD® Ryzen™ 7 8840HS, koji omogućava izuzetnu brzinu i nesmetani multitasking sa 8 jezgara, 16 niti i turbo brzinama do 5,1 GHz. Njegov sistem hlađenja visokog kvaliteta, sa velikim ventilatorom i tri bakarne cevi, obezbeđuje optimalne performanse pri 35W, dok zamenska baterija od 50Wh podržava produženo gejming iskustvo.

Pored toga, funkcija VisionTrack na TECNO Pocket Go nudi potpuno impresivno iskustvo, kako vizuelno, tako i senzorno. AR Pocket Vision ima šestosažni giroskop i AI algoritme za precizno praćenje pokreta glave, poboljšavajući prikupljanje podataka u stvarnom vremenu tokom igre. N’BASS® akustični materijali i proprietarni algoritam vibracija prevode zvuke iz igre u nijansirane vibracije kroz uređaj, dok Hall Effect Joystick i okidači obezbeđuju preciznu kontrolu, obogaćujući vizuelne i zvučne senzacije.

Uz TECNO Pocket Go, korisnici će doživeti futurističko gejming iskustvo koje se savršeno integriše sa širim ekosistemom TECNO AR proizvoda.

Dostupnost

Nova kolaboracijska edicija TECNO MEGA MINI Gaming G1 sa Geekom će napraviti svoj veliki debi na IFA Berlinu 2024, gde će biti predstavljena na TECNO štandu – koji se nalazi u hali H6.2A. broj 113 Ovaj novi model je sada dostupan na Kickstarteru, za više informacija pratite link: https://bit.ly/KSMEGA

TECNO Pocket Go takođe će započeti crowdfunding kampanju na Kickstarteru krajem septembra. Za više informacija o Pocket Go, proverite detalje na TECNO veb sajtu: https://tecno-pocketgo.com/

Podelite s prijateljima

Tweet