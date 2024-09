TECNO predstavlja PHANTOM V Fold2 5G, moćan uređaj sa velikim ekranom i veštačkom inteligencijom

Inovativni tehnološki brend TECNO danas je lansirao PHANTOM V Fold2 5G – drugu generaciju AI unapređenog preklopnog pametnog telefona, koji pruža veću efikasnost profesionalcima i kreativcima. Iskorišćavajući impresivne mogućnosti velikih ekrana, ovaj uređaj predstavlja snažan alat za produktivnost i kreativnost, osnažen naprednim AI tehnologijama.

PHANTOM V Fold2 5G je opremljen novim TECNO AI paketom AI funkcija, uključujući nadograđeni Gemini-integrisani Ella AI asistent, AI Artboard, AI Wallpaper i još mnogo toga. Model poseduje napredan hardver, sa spoljnim ekranom od 6,42″ i glavnim ekranom od 7,85″ sa LTPO tehnologijom i 120Hz osvežavanjem, te mogućnošću zadržavanja u uglovima od 30-120°. Uređaj ima moćnu Aircell bateriju od 5750mAh, brzo punjenje od 70W, Ultra-Clear sistem sa pet kamera, kao i podršku za novi PHANTOM V Pen stylus.

„Oduševljeni smo što predstavljamo novi i unapređeni PHANTOM V Fold2 5G, nakon uspeha njegovog nagrađivanog prethodnika,” rekao je Jack Guo, generalni direktor kompanije TECNO. „Kroz naš moto ‘Stop At Nothing’ prema inovacijama, uzbuđeni smo što možemo našim korisnicima širom sveta da ponudimo futuristički AI softver i napredan hardver u jednom izvanrednom uređaju, stvarajući izvanredno iskustvo velikog ekrana sa snagom da unapredi životni stil.”

Novi TECNO AI paket unapređuje kreativnost i produktivnost

TECNO AI, prisutan na PHANTOM V Fold2 5G, značajno povećava produktivnost i kreativnost korisničkog mobilnog iskustva. Dizajniran da poboljša poslovnu efikasnost, oslobodi kreativni potencijal i olakša svakodnevne aktivnosti, TECNO AI koristi veštačku inteligenciju kako bi unapredio interakciju između korisnika i njihovih pametnih uređaja.

Bilo da se pripremate za prezentaciju, vodite sastanak ili organizujete svakodnevne zadatke, Gemini-integrisani Ella AI asistent uvek je tu da pomogne. Ella omogućava online pretragu i Smart Q&A funkciju, pružajući inteligentne odgovore na osnovu informacija u realnom vremenu. Takođe, korisnici mogu koristiti Ellu za optimizaciju preko 400 sistemskih funkcija, uključujući podešavanje pozadina i promenu jezika sistema. PHANTOM V Fold2 5G nudi i AI Summary za brzo sažimanje informacija iz PDF dokumenata i web-stranica, AI Translation za prevode u realnom vremenu, kao i AI alate za pisanje poput skraćivanja, generisanja, lekture i prepravljanja teksta, čime štedi dragoceno vreme korisnicima.

AI Artboard i AI Wallpaper kombinuju neograničenu ljudsku maštu sa snagom veštačke inteligencije za impresivne rezultate. Uz AI Artboard, bilo ko može stvoriti umetničko remek-delo, jer AI pretvara jednostavne skice korisnika u neverovatna umetnička dela, dok AI Wallpaper omogućava korisnicima da kreiraju jedinstvene pozadine na osnovu jednostavnog opisa teksta.

PHANTOM V Fold2 5G koristi AI i za unapređenje iskustva fotografisanja. TECNO Universal Tone Technology koristi AI za preciznije hvatanje raznolikih tonova kože, a AIGC Portrait generiše fantastične portretne fotografije sa različitim temama i šablonima. Što se tiče uređivanja, Magic AI Eraser obezbeđuje korisnicima lako izdvajanje subjekata i obavljanje kvalitetnih izmena, pojednostavljujući uređivanje fotografija i deljenje na društvenim mrežama, dok One Click Cutout automatski prepoznaje i izdvaja subjekte uz dug pritisak, omogućavajući brzo i lako deljenje slika.

Impresivni dvostruki ekran i šarke sa aero-svemirskom preciznošću stvaraju savršeno preklapanje

PHANTOM V Fold2 5G dolazi sa klasičnim spoljim ekranom od 6,42” sa 120Hz, koji se otvara u impresivni glavni ekran od 7,85” sa istim osvežavanjem od 120Hz. AMOLED FHD+ 3D mikro-zaobljeni spoljni ekran je idealan za korišćenje jednom rukom. Aspect ratio od 21:9 poboljšava uživanje u gledanju, dok sensor dodira od 1500Hz garantuje izuzetnu reakciju, dok visoko-frekventno PWM prigušivanje od 2160Hz smanjuje umor očiju.

Otvorite uređaj i otkrijte impresivnu zabavu, praktičan rad i pametna svakodnevna rešenja na zadivljujućem ekranu nalik tabletu. Veliki AMOLED ekran sa rezolucijom 2K+ podržava senzor dodira od 360Hz za jedan i dva prsta, što čini visoko-frekventne dodirne scenarije poput igranja igara glatkijim i prijatnijim.

Zahvaljujući preciznim šarkama sa aero-svemirskom tehnologijom koje osiguravaju čvršći preklop sa manjim deformacijama ekrana, glavna šara na ekranu PHANTOM V Fold2 5G meri manje od 0,1mm. Šarke obezbeđuju precizno lepršanje sa uglom između 30-120°, 19% su lakše nego na prethodnoj generaciji i obezbeđuju 400.000 bezbrižnih preklopa, uključujući 100.000 preklopa na ekstremno visokim temperaturama i 50.000 preklopa na ekstremno niskim temperaturama.

Iskustvo preklopnog ekrana donosi funkcionalnost, pogodnost i zabavu

Iskustvo preklopnog ekrana PHANTOM V Fold2 5G je unapređeno FreeForm funkcijom, koja obezbeđuje korisnicima da maksimalno iskoriste dizajn preklopa. Držanje uređaja pod bilo kojim uglom od 30-120° osigurava uživanje u video pozivima bez ruku, strimovanju, reprodukciji muzike i još mnogo toga. FreeForm podržava širok spektar aplikacija, omogućavajući besprekorno prebacivanje između velikog ekrana i jednostrukog ekrana, uključujući sistemske aplikacije kao što su Kamera i Visha Player, kao i popularne strane aplikacije kao što su YouTube, WhatsApp, Netflix, Disney+, Zoom, Google Meet i Messenger.

Dalje poboljšavajući funkcionalnost, Desktop Global Dock Bar donosi pogodnost nalik tabletu, pomažući korisnicima da lako prelaze između aplikacija ili koriste opciju prevlačenja za ulazak u režim podeljenog ekrana, dok je desktop raspored prilagođen za veću jednostavnost korišćenja.

Pored standardnih režima celog ekrana, 16:9 i 4:3, PHANTOM V Fold2 5G nudi potpuno fleksibilan aspect ratio, dajući korisnicima slobodu da prilagode odnos prema potrebama za maksimalno uživanje u gledanju.

Na kraju, uređaj podržava prikaze sa jednom i dve aplikacije u režimu podeljenog ekrana, u rasporedu gore/dole ili levo/desno, olakšavajući multitasking – bilo da pravite beleške na radnom dokumentu ili videu, delite poruke između različitih društvenih aplikacija, ili naručujete hranu bez zatvaranja sesije igre.

Moćna baterija i ultra-brzo punjenje

PHANTOM V Fold2 5G dolazi sa baterijom velikog kapaciteta i jednim od najbržih punjenja u svojoj klasi. Sa Aircell baterijom od 5750mAh, obezbeđuje gledanje TikTok-a do 9,22 sata i skrolovanje kroz Facebook do 19,03 sata. Tehnologija dual-channel brzog punjenja koristi dva seta upravljačkih krugova koji pružaju međusobnu rezervu, čime poboljšava bezbednost i stabilnost. To znači da, ako jedan krug naiđe na problem, drugi će nastaviti da funkcioniše, obezbeđujući pouzdano i sigurno punjenje.

Kako bi se smanjilo vreme čekanja, uređaj ima 70W Ultra Charge, omogućavajući punjenje do 50% za manje od 20 minuta i do 100% za 50 minuta. Napredna tehnologija punjenja takođe obezbeđuje 15W Fast Wireless Charge, eliminišući potrebu za kablom, čime se povećava pogodnost i bezbednost.

Novi PHANTOM V Pen unapređuje iskustvo velikog ekrana

Još jedna u nizu novosti je i TECNO olovka, PHANTOM V Pen. Ovaj dodatak značajno poboljšava performanse PHANTOM V Fold2 5G, pretvarajući ga u moćan alat za produktivnost. Olovka teška samo 10g omogućava korisnicima da besprekorno obavljaju svakodnevne zadatke i kreativni rad bez potrebe za dodatnim tabletom ili računarom. Ima dva dugmeta – AI dugme za brzi pristup AI funkcijama uređaja i funkcionalno dugme za zadatke kao što su okretanje stranica, kontrola muzike i snimanje fotografija.

Uz ovu olovku, korisnici mogu lako izvoditi akcije poput jednostavnog označavanja snimaka ekrana, preciznog snimanja ekrana, brzog ručnog računanja brojeva, Global Cutout za sečenje sadržaja sa bilo kojeg mesta, Rapid Swipe za povezivanje olovke sa TECNO uređajima, Global Pen Writing koji trenutno prepoznaje rukopis, i daljinsko upravljanje pomoću dugmadi na olovci za kontrolu prezentacija, muzike i još mnogo toga.

Olovka ima bateriju od 80mAh koja osigurava do 2 sata dnevne upotrebe tokom 14 uzastopnih dana, dok 16x super-rezolucioni algoritam i tačnost od 0,0625 piksela pružaju ultra-precizna kretanja.

Ultra-jasni sistem pet kamera donosi potpuno nove perspektive

PHANTOM V Fold2 5G donosi vrhunsko iskustvo fotografisanja zahvaljujući ultra-jasnom sistemu od pet kamera, od kojih su tri kamere od 50 MP.

Glavna kamera od 50 MP ima vodeći senzor veličine 1/1,3” i piksele od 1,2 µm, što omogućava kvalitet slike uporediv sa mnogim premijum pametnim telefonima klasičnog dizajna, uz poboljšane performanse pri slabom osvetljenju za kristalno čiste noćne snimke. Kamera je sposobna za 4K/HDR ultra-jasan video pri 30/60 fps, kao i OIS Super Anti-Shake Video za stabilne i živopisne video zapise. Portretna kamera od 50 MP pruža vrhunske portretne fotografije sa 2x optičkim i 20x digitalnim zumom, koristeći idealnu daljinu za profesionalne krupne planove, uz podršku TECNO inkluzivne tehnologije Universal Tone. Ultraširoka kamera od 50 MP snima epske širokougaone snimke koji zadržavaju kvalitet slike čak i pri zumiranju, dok dve prednje kamere od 32 MP (na spoljašnjem i glavnom ekranu) imaju najveću rezoluciju u bilo kojem preklopnom pametnom telefonu, osiguravajući detaljne selfije i video pozive.

Kao preklopni uređaj, PHANTOM V Fold2 5G donosi čitav svet novih mogućnosti snimanja zahvaljujući svom FreeCam sistemu. Bilo da snimate visokokvalitetne FreeCam video zapise koji beleže magične trenutke ili hands-free selfije uz pomoć glasovnih ili pokretnih komandi, sve što korisnici treba da urade jeste da otvore uređaj u rasponu od 30-120° kako bi istražili nove, uzbudljive perspektive. FreeCam Time-lapse i FreeCam Long Exposure nude dodatne opcije, omogućavajući fantastične snimke bez potrebe za stativom.

Uz spoljašnji i glavni ekran, korisnici imaju još više načina da postignu savršene snimke. Na primer, tokom fotografisanja glavnom kamerom, uređaj se može potpuno otvoriti kako bi se koristila opcija pregleda na spoljašnjem ekranu, obezbeđujući korisniku da vidi svoj izgled na fotografiji. Za izuzetno detaljne selfije, Ultra Selfie opcija omogućava korišćenje glavne kamere od 50 MP uz pregled snimka na spoljašnjem ekranu. Zahvaljujući prikazu u realnom vremenu, korisnici mogu odmah videti kako izgledaju prilikom korišćenja prednje kamere na glavnom ekranu.

Dizajn proizvoda inspirisan prirodom odražava sofisticiranost i eleganciju

Inspirisan elementima prirode, PHANTOM V Fold2 5G dolazi u dve prelepe boje: Karst Green i Rippling Blue. Zadnji poklopac telefona izrađen je od staklenih vlakana sa mermernim dezenom i naboranih kožnih tekstura, što mu daje izuzetno luksuzan izgled i osećaj.

Izdanja Rippling Blue dizajnirano je u saradnji sa premijum nemačkim brendom za televizore i audio opremu LOEWE. Saradnja se proteže i na ambalažu. Ekološka kutija telefona napravljena je od biljnih vlakana i recikliranih materijala, naglašavajući zajedničku posvećenost pružanju visokokvalitetnih proizvoda sa sofisticiranim i održivim dizajnom.

