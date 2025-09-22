Tehnologija i globalna AI trka

Nova, jeftinija veštačka inteligencija (AI) ušla je u tehnološku trku, ovaj put iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

K2 Think

Univerzitet Mohameda bin Zayeda za veštačku inteligenciju (MBZUAI) u Abu Dabiju je predstavio novi low-cost model rezonovanja koji se nada da će konkurisati DeepSeek-u i OpenAI-u.

U januaru, AI sektor je dobio podsticaj kada je kineski istraživački laboratorij DeepSeek izjavio da je blizu da dostigne rezultate američkog OpenAI, koji pravi ChatGPT, koristeći samo deo budžeta i energije.

Model UAE-a, nazvan K2 Think, manji je po broju parametara u poređenju sa konkurentskim AI modelima, uključujući DeepSeek. Ipak, istraživači tvrde da njegova performansa odgovara modelima rezonovanja OpenAI i DeepSeek-a.

Univerzitet je u saopštenju naveo da je K2 Think „nova klasa modela rezonovanja“. Dodajući da „koristi dug lanac nadziranog fine-tuninga za jačanje logičke dubine, praćenja pojačanim učenjem sa proverljivim nagradama radi preciznosti u rešavanju težih problema“.

Hector Liu je direktor instituta MBZUAI za osnovne modele. On je naveo da ono što je specijalno kod našeg modela je što ga tretiramo više kao sistem nego kao običan model. Za razliku od regularnih open-source modela gde samo objavimo model, mi ga implementiramo i pratimo kako ga možemo unaprediti tokom vremena.“

Druge zemlje pokušavaju da ostave svoj trag u AI.

MBZUAI je takođe naveo da je K2 Think „jedan od najbržih i najefikasnijih sistema za rezonovanje na svetu“. Može obrađivati 2.000 tokena u sekundi, što je približno 1.500 reči.

K2 Think je izgrađen na Alibaba Qwen 2.5 modelu i radi na hardveru proizvođača AI čipova Cerebras. Kao i DeepSeek-ov R1 model, K2 Think je open-source. To znači da su podaci o treningu i težine modela dostupni javnosti.

Ova nova tehnologija može imati značajne implikacije za globalnu AI trku. Iako su SAD, praćene Kinom, i dalje dominantne, druge zemlje pokušavaju da ostave svoj trag u AI.

MBZUAI je izjavio: „K2 Think predstavlja odlučujući trenutak za AI u UAE. Pokazuje kako otvorena inovacija i javno-privatna partnerstva mogu pozicionirati Abu Dabi kao globalnog lidera u AI. To demonstrira da će budućnost rezonovanja zavisiti ne samo od veličine, već i od inovativnosti i saradnje.“

Izvor: Euronews