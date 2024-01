Tehnologija otkrivanja pijanog vozača  

Vaš automobil će uskoro možda imati zadatak da utvrdi da li ste dovoljno trezni da vozite – ali kako? Kao što smo nedavno objasnili, Zakon o infrastrukturnim ulaganjima i poslovima koji je potpisan 15. novembra 2023. dao je NHTSA (The National Highway Traffic Safety Administration) godinu dana da uvede standard koji obavezuje nova vozila da ili „pasivno prate performanse vozača“ da bi otkrili da li su oštećena ili „pasivno i tačno otkriti” da li je nivo alkohola u krvi vozača iznad zakonske granice, a zatim „sprečiti ili ograničiti rad motornog vozila”. Navedeni standard bi mogao da stupi na snagu 2026.

Nivo alkohola u krvi je zlatni standard, ali uslov “pasivnosti” isključuje duvanje u epruvetu, hodanje po pravoj liniji, recitovanje abecede unazad i druge metode ispitivanja trezvenosti pored puta su podjednako nepraktične. Ali test oka za proveru nistagmusa izgleda prilično praktično, tako da nekoliko dobavljača usredsređuje napore na ovaj pristup. Ovde policajac zahteva od subjekta da prati njegov prst koji se kreće levo-desno bez okretanja glave i proverava da li se trzaju ili poskakuju pokreti očiju neposredno pre nego što oči dostignu ugao od 45 stepeni. Još uvek svako može da nagađa kako najbolje otkriti upotrebu/zloupotrebu kanabisa.

Bosch trenutno fokusira napore na detekciju pokreta oka, ali u saradnji sa Univerzitetom u Bernu i Centrom za digitalne zdravstvene intervencije (CDHI) na ETH Cirihu i Univerzitetom u Sent Galenu, Bosch IoT Lab istražuje druge moguće metode pomoću kojih vožnja u pijanom stanju može biti otkrivena iz današnjih tokova podataka senzora vozila u realnom vremenu koji su dostupni na mreži kontrolera (CAN magistrala). Jedno trenutno ograničenje je da dobijanje dovoljno podataka o kretanju očiju može potrajati nekoliko minuta, a do tada potencijalno oštećeni vozač verovatno već vozi. Šta onda?

Magna koristi pristup pojasa i tregera, pri čemu tokom vremena koje je potrebno vozaču da uđe, sedne, veže pojas i pokrene vozilo (možda 10-15 sekundi), normalno disanje usmerava dovoljno vazduha ka volanu da mala disalica sa ventilatorom za prikupljanje uzorka i skeniranje CO2 i alkohola. U međuvremenu, kamera potvrđuje da dah dolazi od vozača, a ne potencijalno treznog putnika koji duva prema stubu upravljača. Sistem takođe beleži pozadinske nivoe vazduha (i eventualno alkohola ako je, na primer, neko prosuo sredstvo za dezinfekciju ruku ili votku po tepihu) radi poređenja. Ako se alkohol otkrije na nivoima koji se približavaju nivou od 0,08 g/dl, sistem tada traži od vozača da pogleda direktno u kameru za nadzor vozača, koja zatim traži nistagmus.

Ne bi bilo potrebno mnogo lažnih pozitivnih zaključavanja paljenja da bi razbesneli kupca, pod pretpostavkom da se otkrivanje desi pre nego što krene. Isto tako i automobil koji odluči da se parkira jer misli da ste možda pijani kada ste u pokretu, takođe predstavlja bezbednosne probleme. Možda bi rešenje bilo vidljivo upozorenje da je automobil otkrio potencijalno pijanog vozača i da tu činjenicu beleži u crnu kutiju koja se može ispitati u slučaju nesreće bilo dovoljno da uplaši vozača da stane.

Izvor: motortrend.com

