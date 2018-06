Tehnologijom do gena

Living DNA je genealoška društvena mreža koja omogućava da sami testirate svoje gene i nađete svoje mesto u svetskoj genetskoj baštini. Pravi primer sinergije tehnologije, medicine i Big Data modela.

Već decenijama postoje softverski alati koji se bave genealogijom, odnosno sastavljanjem rodoslovnih stabala. Ti alati svedeni su na unos podataka koje je neka osoba morala da samostalno istraži i prikupi. Living DNA je kompanija koja je, zahvaljujući novim tehnologijama, taj posao podigla za nekoliko nivoa. Oni se bave genetičkim testiranjem i deo su DNA WorldWide Group, velike kompanije koja zapošljava više od 100 istraživača i genetičara. Jedan od njihovih najambicioznijih projekata odnosi se na istraživanje migracionih ruta kroz istoriju, kao i otkrivanje rodoslovnih stabala DNK analizom. Ovaj projekat je kao neka vrsta genealoške društvene mreže posebne vrste, koja se sa svakom novom DNK analizom razvija i proširuje. Mogli bismo da kažemo da se radi o pravom primeru sinergije nauke, medicine i Big Data tehnologije.

DNK analiza

DNK test koji se sprovodi u ovoj kompaniji ukazaće vam iz kog dela sveta potičete, gde su vaši preci živeli, i to ne samo u nekoliko stotina godina unazad, već i mnogo dalje kroz istoriju (u nekim slučajevima čak i do 80.000 godina unazad). Takođe, dobićete informacije i o tome kako su vaši preci migrirali tokom vremena, gde su sve živeli i gde sve danas žive vaši rođaci s kojima delite isti DNK.

Ovo nije prvi projekat takvog tipa, ali je najmasovniji i najdetaljniji do sada. U ovom trenutku pokriva više od 80 regiona u svetu. Najdetaljnije je pokrivena Velika Britanija (što je i logično, jer se radi o britanskoj kompaniji), a zatim slede Evropa, Amerika, Afrika i Bliski istok. Najinteresantnije kod ovog projekta je što se on stalno razvija. Svaka nova DNK analiza koju urade uključuje se u bazu podataka, tako da ona dobija sve više informacija spremnih za analizu, a to se odslikava kvalitetnijim finalnim rezultatima. Istorijat predaka ovde se prikazuje u nekoliko različitih konteksta. Ne samo što će pokušati da odgonetne porodično stablo do 10 generacija unazad, već će predstaviti i kako su se vaši preci širili po svetu, gde su sve živeli i kako su bili povezani. Najbolje od svega je što rezultati dobijeni nakon testiranja nisu konačni. Oni se neprestano nadograđuju svakom novom obavljenom DNK analizom i, što je još bitnije, svi ljudi koji su se testirali to mogu da vide besplatno.

Kako to funkcioniše?

S obzirom na to da se radi o ozbiljnom naučnom projektu, potrebno je slediti proceduru koja je jednostavna, ali ne i brza. Prvi korak je da se registrujete na sajtu i da poručite opremu za uzimanje DNK uzorka. Po plaćanju usluge, čija cena je u trenutku pisanja teksta iznosila oko 100 evra, kurirskom službom će se poslati sve što je potrebno za preuzimanje uzorka (brisa iz grla), kao i neophodnu zaštitu da ne bi došlo do kontaminacije uzorka prilikom vraćanja u laboratoriju. Troškovi isporuke u Srbiji su oko 25 dolara. Na rezultate se čeka 10 do 12 nedelja, a nakon toga će na sajtu na vašem nalogu biti postavljene sve informacije dobijene istraživanjem. Po želji, moguće je poručiti i brošuru sa odštampanim rezultatima, ali je online varijanta daleko bolja i naprednija. I to ne samo zato što je interaktivna i što dozvoljava da se „uđe u dubinu“ i saznaju još neki detaljniji podaci o istorijatu, već i zbog činjenice da se samo tu rezultati ažuriraju u realnom vremenu, nakon svake nove izvršene DNK analize koja se upisuje u bazu.

Rezultati

Neke od osnovnih stvari koje se nalaze u rezultatima uključuju prvobitno prebivalište vaših predaka, kao i kako su oni migrirali tokom vremena. Na raspolaganju je prikaz i po majčinoj i po očevoj liniji, mada je ovaj drugi slučaj moguć samo u slučaju muškaraca, jer jedino oni imaju X i Y hromozom koji se prenosi sa muške strane (žene imaju dva X hromozoma). I žene mogu da dobiju ovaj podatak, ali posrednim putem – tako što će testiranje obaviti neko od njihovih bliskih muških srodnika (brat ili otac, na primer).

Bio‑geografski podaci dobijaju se u vidu procenata. Upoređivanjem vašeg DNK sa svim ostalim u bazi dobiće se relativan odnos koji će reći koliko procenata vašeg DNK potiče iz Evrope, Afrike, Azije… U ovom slučaju, među izvorima se najverovatnije neće naći Amerika, jer se gleda mnogo dalje u prošlost nego što je moderan čovek kročio na tlo ovog kontinenta. Posebno je interesantan migratorni model, koji na osnovu svih podataka u bazi kreira simulaciju kretanja ljudi kroz istoriju s kojima delite zajednički DNK. Još jedan zanimljiv podatak jeste prikaz grupe ljudi koji su takođe obavili ovo testiranje, a s kojima delite zajedničke pretke i po majčinoj i po očevoj liniji.

Drugim rečima, možete videti ko su vaši rođaci (bez obzira na to koliko daleko rodbinsko koleno da ste), kao i gde oni trenutno žive. Najbolje od svega je što sistem funkcioniše po Big Data modelu – što je veći broj urađenih analiza, to će rezultati biti tačniji i precizniji. A pošto je nakon jednom plaćene analize pristup sistemu dozvoljen doživotno, to će vas „naterati“ da mu se stalno vraćate i vidite da li je pronašao još nekog od vaših rođaka ili ažurirao istorijat vaše familije.

(Objavljeno u PC#255)

