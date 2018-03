Telefon za odvikavanje od telefona

Mnogi vlasnici pametnih telefona priznaće da su zavisni od svojih uređaja, bilo da na svakih nekoliko minuta proveravaju da li ima novih obaveštenja, ili da provedu sate pregledajući sadržaje na platformama poput Instagram-a.

Upravo zbog toga nastaju uređaji koji pripadaju „dumb phone“ porodici, te spadaju u minimalističke pametne telefone. Jedan od njih je i Light Phone 2 koji sprečava ono što se naziva „super-povezanošću“ običnih pametnih telefona, budući da ima vrlo ograničen broj funkcija.

Novi Light Phone 2 je drugi model startap kompanije Light iz Bruklina, koja je 2016. godine lansirala prvi Light Phone. Prvi model je bio lišen skoro svih funkcija, pa je korisnik mogao da obavlja pozive, te da na uređaj sačuva do devet brojeva telefona, a prodat je u 10.000 primeraka. Doneo je tri miliona dolara investicija, ali je kritikovan kao previše jednostavan, i nepraktičan. Zbog toga je Light Phone 2 dobio nekoliko novih opcija, poput one za razmenjivanje poruka, te one za 4g konekciju.

Tako iz kompanije kažu da za razliku od prvog modela, Light 2 može u potpunosti da zameni obične pametne telefone. Isporuka se očekuje u aprilu 2019. godine, a po ceni od 250 dolara. Uređaj podržava LightOS, modifikovanu verziju Android-a, a crno-beli displej koristi E-Ink.

Light Phone 2 got me like https://t.co/NEhlGSKGYt pic.twitter.com/LgWoO82iVE — Mike Rundle (@flyosity) March 1, 2018

Tako novi model donosi još nekoliko opcija, pa korisnici mogu da šalju poruke, podešavaju alarm za buđenje, i da telefon koriste za pozivanje servisa poput Uber-a, te iz kompanije kažu da je to dovoljan razlog da oni koji ga kupe svoje pametne telefone češće ostavljaju kod kuće, ili ih potpuno zamene novim Light modelom.

Izvor: The Telegraph

