Telegram dodao opciju za brisanje poruka i sa uređaja drugih korisnika

WhatsApp rival – aplikacija Telegram – nedavno je generisao tri miliona korisnika, a zahvaljujući problemima koji su doveli do toga da Facebook ne funkcioniše čitav jedan dan, te je to dovelo do toga da kompanija mora ozbiljnije da se pozabavi pitanjem sigurnosti korisnika. Zahvaljujući tome korisnici su dobili novu opciju uz pomoć koje mogu da brišu poruke na svim uređajima preko kojih se učestvuje u komunikaciji, a bez obzira na to ko ih je i kada poslao.

Telegram je ranije korisnicima nudio vremenski prozor od 48 sati u okviru kojeg su mogli da brišu samo sopstvene poruke, kako na svojim tako i na uređajima onih sa kojima komuniciraju, da bi im se sada omogućilo da uklanjaju čitave razgovore u slučaju da to požele. Iako mera može da izgleda pomalo drastično iz kompanije kažu da je to način da korisnicima omoguće kontrolu nad njihovom digitalnom istorijom, budući da stare poruke na koje se već zaboravilo mogu da se izvuku iz konteksta te da se koriste protiv onoga koji ih je pisao.

Eksperti ističu da je problem u tome što iza obrisane poruke ne stoji obaveštenje da je ova ikada postojala, što opet može da se iskoristi kao sredstvo za manipulaciju tokom komunikacije, tako da bi nova opcija mogla da bude mač sa dve oštrice, a vreme će pokazati da li je više opasna ili korisna.

