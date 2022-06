Telegram premium paket će koštati 5 dolara mesečno

Telegram je lansirao svoju plaćenu pretplatu od 5 dolara mesečno, koja je prvi put otkrivena prošlog meseca. Neke od značajnih karakteristika uključuju veću maksimalnu veličinu datoteke za otpremanje, brže preuzimanje, više kanala i jedinstvene nove nalepnice.

Trenutno ograničenje za otpremanje veličine datoteka je 2 GB, ali Premium korisnici mogu da šalju datoteke veličine do 4 GB, što je zgodno za ljude koji šalju mnogo video zapisa ili velikih ZIP datoteka. Korisnici koji plaćaju takođe će moći da preuzimaju medije i datoteke pri punoj brzini mreže, umesto da vide ograničene brzine. Premium paket udvostručuje ograničenja, omogućavajući vam da pratite do 1000 kanala, kreirate do 20 fascikli za ćaskanje sa po 200 ćaskanja, dodate četvrti nalog u bilo koju aplikaciju Telegram, zakačite 10 ćaskanja i sačuvate do 10 omiljenih nalepnica. Korisnici će dobiti jedinstvene nalepnice sa animacijama preko celog ekrana koje su vidljive svim korisnicima, zajedno sa jedinstvenim reakcijama.

Ostale funkcije uključuju transkripciju glasa u tekst, duže biografije, animirane slike profila, više karaktera za medijske natpise, 400 omiljenih GIF-ova, premium značke i ikone aplikacija, kao i iskustvo bez oglasa. Telegram je takođe objavio da je postao jedna od najpopularnijih preuzetih aplikacija širom sveta 2022. godine i da sada ima 700 miliona aktivnih korisnika mesečno. Predstavio je i nekoliko novih funkcija za sve korisnike, uključujući verifikacione značke za javne ličnosti i organizacije, zahtev za pridruživanje za javne grupe, poboljšane botove, unapređene preglede ćaskanja na Android-u, i još mnogo toga.

